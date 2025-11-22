अजमेर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान - 'धर्मांतरण करवाने वालों के साथ थी कांग्रेस'

Ajmer News: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज अजमेर दौरे पर रहे. सर्किट हाउस मे पत्रकारों के साथ बातचीत मे मंत्री दिलावर ने धर्मान्तरण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने इस बिल को लाकर मजबूत कानून बनाया है. इस पर राज्यपाल की ओर से भी मोहर लगा दी गई है.

अब कोई धर्मांतरण की गतिविधि करेगा तो उनके आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. 50 लाख का जुर्माना और जिस बिल्डिंग में धर्मांतरण किया जाएगा उसे तोड़ दिया जाएगा. दिलावर ने कहा कि वह दिन लद गए, जो कांग्रेस के लोग धर्मांतरण करवाने वालों के साथ होते थे. हिंदू समाज कैसे कमजोर हो और आपस में एक दूसरे से समाज कैसे लड़े, बहन बेटियों को बहला फुसलाकर लव जिहाद के नाम पर कैसे ले जाया जाए. यह कांग्रेस हमेशा करती रहती थी. उनका पक्ष आज भी करती है और पहले भी करती थी.

राजस्थान की जनता सब जानती

अब उनको दिक्कत हो गई है और कांग्रेस अंदर ही अंदर इस बिल का विरोध कर रही है. जो की ठीक नहीं है. विरोध करना था तो राजस्थान की विधानसभा का प्लेटफार्म खुला था. गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा में जाते और अपनी बात को कहते और उनकी बात को नहीं सुना जाता या जीतते तो उसे रद्द किया जाता. लेकिन बाहर आकर चिल्ला रहे हैं. राजस्थान की जनता सब जानती है.

स्कूलों में बच्चे स्कूल ड्रेस के बिना आएंगे

वहीं, उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक दिन ऐसा होगा कि स्कूलों में बच्चे स्कूल ड्रेस के बिना आएंगे. उस दिन लोकल उत्पादन से बने कपड़ों को पहनकर आएंगे. इसे लेकर सभी प्रदेश में आदेश जारी कर दिए गए हैं. मंत्री मदन दिलावर शनिवार को एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में अजमेर पहुंचे. इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की गई.

परंपरागत वेशभूषा में एक दिन आएंगे नजर

दिलावर ने कहा- अब राजस्थान में सभी स्कूलों के अंदर एक दिन ऐसा होगा, जिस दिन बिना यूनिफार्म बच्चे स्कूल जा सकेंगे. उस दिन परंपरागत वेशभूषा में जहां तक संभव होगा, वहां का लोकल बना हुआ कपड़ा होगा. उसी के पहने हुए कपड़े पहनकर बच्चे और टीचर्स आएंगे. इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं.

