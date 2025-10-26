Ajmer Road Accident: अजमेर में भीषण सड़क हादसा, तेज तफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, मासूम बच्चे समेत 1 दर्जन लोग गंभीर घायल

Zee Rajasthan
Ajmer Road Accident: अजमेर में भीषण सड़क हादसा, तेज तफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, मासूम बच्चे समेत 1 दर्जन लोग गंभीर घायल

Ajmer News: अजमेर के भिनाय क्षेत्र में गुजरात से रामदेवरा जा रहे यात्रियों से भरे ट्रैक्टर को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक दर्जन यात्री घायल हो गए.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 26, 2025, 08:35 AM IST | Updated: Oct 26, 2025, 08:35 AM IST

Ajmer Road Accident: अजमेर में भीषण सड़क हादसा, तेज तफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, मासूम बच्चे समेत 1 दर्जन लोग गंभीर घायल

Ajmer Road Accident: अजमेर के भिनाय क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गुजरात से रामदेवरा जा रहे यात्रियों से भरे एक ट्रैक्टर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में एक दर्जन यात्री घायल हो गए, जिनमें बच्चे, महिलाएं और युवक शामिल हैं. हादसा इतना गंभीर था कि स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया.

घायलों को अस्पताल पहुंचाया

सूचना मिलते ही बांदनवाड़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और तीन एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को बांदनवाड़ा अस्पताल ले जाया गया. प्रारंभिक उपचार के बाद कुछ गंभीर रूप से घायल यात्रियों को अजमेर के बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया. पुलिस ने घायलों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

पुलिस ने शुरू की जांच

बांदनवाड़ा पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ट्रैक्टर में सवार यात्री गुजरात से रामदेवरा दर्शन के लिए जा रहे थे. टक्कर मारने वाला वाहन मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है.

क्षेत्र में दहशत का माहौल

इस हादसे ने भिनाय और आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैला दी है. स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे हादसे से संबंधित कोई भी जानकारी होने पर तुरंत संपर्क करें. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही है, और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है.

