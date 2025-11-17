पुष्कर में इंग्लैंड की महिला के साथ बड़ा कांड, रेस्टोरेंट से शातिरों ने चोरी किया पर्स, बैंक कार्ड-यूके ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर नगद गायब

Ajmer Crime News: तीर्थनगरी पुष्कर में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब चोरों ने विदेशी पर्यटकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है. ताजा मामला 14 नवंबर का है, जब महादेव चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में जन्मदिन समारोह के दौरान इंग्लैंड की पर्यटक विक्टोरिया का पर्स चोरी हो गया. पर्स में तीस हजार रुपये नकद, यूके बैंक कार्ड, पैन कार्ड तथा यूके ड्राइविंग लाइसेंस सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे.

पीड़िता ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिनमें दो युवक उसके बैग से पर्स निकालते स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद विक्टोरिया ने पुष्कर थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की. हालांकि उनका आरोप है कि वीडियो और लिखित बयान देने के बावजूद पुलिस ने प्रभावी कारवाही नहीं की. इसी बीच, विक्टोरिया का कहना है कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश के बाद आरोपी पक्ष सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक दावे कर रहा है.

विक्टोरिया ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से पुष्कर में रहकर कारोबार कर रही हैं और स्थानीय समुदाय का हिस्सा रही हैं. उनका कहना है कि पहचान पत्रों और विदेशी बैंक कार्डों की चोरी के मामले में तत्काल पुलिस कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया. वह अब मामले को उच्च अधिकारियों—सीओ पुष्कर और एसपी अजमेर—के समक्ष उठाने की तैयारी में हैं. पीड़िता का कहना है कि यह मुद्दा सिर्फ़ उनके लिए नहीं, बल्कि हर उस पर्यटक और स्थानीय निवासी की सुरक्षा से जुड़ा है जो चोरी के बाद न्याय की उम्मीद करता है.

वहीं दूसरी ओर पूरे मामले को लेकर पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है . पीड़िता के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले में लगातार जांच की जा रही है . पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

