Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पुष्कर में इंग्लैंड की महिला के साथ बड़ा कांड, रेस्टोरेंट से शातिरों ने चोरी किया पर्स, बैंक कार्ड-यूके ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर नगद गायब

Rajasthan Crime: तीर्थनगरी पुष्कर में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, अब विदेशी पर्यटकों को निशाना. 14 नवंबर को महादेव चौक रेस्टोरेंट में जन्मदिन समारोह के दौरान इंग्लैंड की विक्टोरिया का पर्स चोरी हो गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Abhijeet dave
Published: Nov 17, 2025, 06:17 AM IST | Updated: Nov 17, 2025, 06:17 AM IST

Trending Photos

बारिश नहीं ओस की बूँदों से भीगेगा राजस्थान, भीषण ठंड का डबल अटैक, जाड़े से ठिठुरेगा प्रदेश का कोना-कोना
6 Photos
Rajasthan Weather Upadte

बारिश नहीं ओस की बूँदों से भीगेगा राजस्थान, भीषण ठंड का डबल अटैक, जाड़े से ठिठुरेगा प्रदेश का कोना-कोना

घूमर महोत्सव 2025: दिया कुमारी की बड़ी बैठक, 100-100 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू
6 Photos
Ghoomar Mahotsav 2025

घूमर महोत्सव 2025: दिया कुमारी की बड़ी बैठक, 100-100 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू

शोर-शराबे से दूर Bikaner की है ये 5 खूबसूरत जगहें , सर्दियों में यात्रा को बना देगें शानदार!
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

शोर-शराबे से दूर Bikaner की है ये 5 खूबसूरत जगहें , सर्दियों में यात्रा को बना देगें शानदार!

राजस्थान में बढ़ रही ठंडक, लोगों को शीतलहर के साथ कोहरे की झेलनी होगी दोहरी मार!
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में बढ़ रही ठंडक, लोगों को शीतलहर के साथ कोहरे की झेलनी होगी दोहरी मार!

पुष्कर में इंग्लैंड की महिला के साथ बड़ा कांड, रेस्टोरेंट से शातिरों ने चोरी किया पर्स, बैंक कार्ड-यूके ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर नगद गायब

Ajmer Crime News: तीर्थनगरी पुष्कर में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब चोरों ने विदेशी पर्यटकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है. ताजा मामला 14 नवंबर का है, जब महादेव चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में जन्मदिन समारोह के दौरान इंग्लैंड की पर्यटक विक्टोरिया का पर्स चोरी हो गया. पर्स में तीस हजार रुपये नकद, यूके बैंक कार्ड, पैन कार्ड तथा यूके ड्राइविंग लाइसेंस सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे.

पीड़िता ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिनमें दो युवक उसके बैग से पर्स निकालते स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद विक्टोरिया ने पुष्कर थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की. हालांकि उनका आरोप है कि वीडियो और लिखित बयान देने के बावजूद पुलिस ने प्रभावी कारवाही नहीं की. इसी बीच, विक्टोरिया का कहना है कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश के बाद आरोपी पक्ष सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक दावे कर रहा है.

विक्टोरिया ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से पुष्कर में रहकर कारोबार कर रही हैं और स्थानीय समुदाय का हिस्सा रही हैं. उनका कहना है कि पहचान पत्रों और विदेशी बैंक कार्डों की चोरी के मामले में तत्काल पुलिस कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया. वह अब मामले को उच्च अधिकारियों—सीओ पुष्कर और एसपी अजमेर—के समक्ष उठाने की तैयारी में हैं. पीड़िता का कहना है कि यह मुद्दा सिर्फ़ उनके लिए नहीं, बल्कि हर उस पर्यटक और स्थानीय निवासी की सुरक्षा से जुड़ा है जो चोरी के बाद न्याय की उम्मीद करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं दूसरी ओर पूरे मामले को लेकर पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है . पीड़िता के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले में लगातार जांच की जा रही है . पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news