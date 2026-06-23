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Rajasthan Roadways Bus Fire: राजस्थान रोडवेज बस में अजमेर में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते बस हाईवे पर आग का गोला बन गई. अजमेर से किशनगढ़ के बीच ये घटना हुई. बस में बैठी सवारियों ने कूद कर अपनी जान बचाई. ड्राइवर कंडेक्टर भी जान बचाने में कामयाब रहे. आग के कारण बस जलकर कबाड़ हो गई. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया.
किशनगढ़ से अजमेर की ओर आ रही एक रोडवेज बस चलते-चलते अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई. गनीमत रही कि चालक की सूझबूझ से बस में सवार सभी 37 यात्रियों सहित परिचालक की जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो जाता. जानकारी के मुताबिक, किशनगढ़ बस स्टैंड से अजमेर के लिए रवाना हुई जयपुर नंबर की इस बस में 37 सवारियां सवार हुई थीं. जिन्हें अजमेर आना था.
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किशनगढ़ से लगभग 8 किलोमीटर दूर परासिया रेलवे पुलिया पर आते-आते बस के इंजन में अचानक धुंआ निकालने लगा. यह देख ड्राइवर संभावित हादसे को देख समझ गया कि कोई गड़बड़ हो रही है, जिसपर उसने पुलिया के ऊपर साइड में बस को खड़ा कर यात्रियों को तुरंत बस से उतरने की सलाह दी. स्वयं कंडक्टर सहित बस से नीचे उतर गया. जैसे ही अंतिम यात्री बस से नीचे उतरा अचानक तेज भभके के साथ आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते आग की लपटों में घिरी बस कबाड़ में तब्दील हो गई.
सूचना मिलते ही गेगल थाना और किशनगढ़ सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड सहित सिविल डिफेंस से वॉलिंटियर्स को बुलाया गया और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से कबाड़ बन चुकी थी. इस मामले को लेकर रोडवेज प्रबंधन में हड़कंप मच गया है. जानकारी के मुताबिक, जयपुर डिपो की इस बस को लेकर इनपुट जुटाये जा रहे हैं.
मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि पुलिया के पास चाय की थड़ी पर बैठे थे. पुलिया से अजमेर की तरफ आते बस में धूआं उठते और सवारियों को बाहर भागते हुए देखा, तो भाग कर पहुंचे और बस में बचे सवारियों को खिड़की से उतार लिया. फिर एकदम बस में जोरदार आग लग गई.
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