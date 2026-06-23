Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Ajmer
  • /राजस्थान रोडवेज बस में लगी भीषण आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान

राजस्थान रोडवेज बस में लगी भीषण आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान

Rajasthan Roadways Bus Fire: राजस्थान रोडवेज बस में अजमेर में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते बस हाईवे पर आग का गोला बन गई. अजमेर से किशनगढ़ के बीच ये घटना हुई. बस में बैठी सवारियों ने कूद कर अपनी जान बचाई.

Edited byAman SinghReported byKaushal Jain
Published: Jun 23, 2026, 03:58 PM|Updated: Jun 23, 2026, 03:58 PM
राजस्थान रोडवेज बस में लगी भीषण आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान
Image Credit: Rajasthan Roadways Bus Fire

Rajasthan Roadways Bus Fire: राजस्थान रोडवेज बस में अजमेर में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते बस हाईवे पर आग का गोला बन गई. अजमेर से किशनगढ़ के बीच ये घटना हुई. बस में बैठी सवारियों ने कूद कर अपनी जान बचाई. ड्राइवर कंडेक्टर भी जान बचाने में कामयाब रहे. आग के कारण बस जलकर कबाड़ हो गई. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया.

किशनगढ़ से अजमेर की ओर आ रही एक रोडवेज बस चलते-चलते अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई. गनीमत रही कि चालक की सूझबूझ से बस में सवार सभी 37 यात्रियों सहित परिचालक की जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो जाता. जानकारी के मुताबिक, किशनगढ़ बस स्टैंड से अजमेर के लिए रवाना हुई जयपुर नंबर की इस बस में 37 सवारियां सवार हुई थीं. जिन्हें अजमेर आना था.

Add Zee News as a Preferred Source

किशनगढ़ से लगभग 8 किलोमीटर दूर परासिया रेलवे पुलिया पर आते-आते बस के इंजन में अचानक धुंआ निकालने लगा. यह देख ड्राइवर संभावित हादसे को देख समझ गया कि कोई गड़बड़ हो रही है, जिसपर उसने पुलिया के ऊपर साइड में बस को खड़ा कर यात्रियों को तुरंत बस से उतरने की सलाह दी. स्वयं कंडक्टर सहित बस से नीचे उतर गया. जैसे ही अंतिम यात्री बस से नीचे उतरा अचानक तेज भभके के साथ आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते आग की लपटों में घिरी बस कबाड़ में तब्दील हो गई.

सूचना मिलते ही गेगल थाना और किशनगढ़ सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड सहित सिविल डिफेंस से वॉलिंटियर्स को बुलाया गया और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से कबाड़ बन चुकी थी. इस मामले को लेकर रोडवेज प्रबंधन में हड़कंप मच गया है. जानकारी के मुताबिक, जयपुर डिपो की इस बस को लेकर इनपुट जुटाये जा रहे हैं.

मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि पुलिया के पास चाय की थड़ी पर बैठे थे. पुलिया से अजमेर की तरफ आते बस में धूआं उठते और सवारियों को बाहर भागते हुए देखा, तो भाग कर पहुंचे और बस में बचे सवारियों को खिड़की से उतार लिया. फिर एकदम बस में जोरदार आग लग गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Ajmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

कौन है अनीता बिश्नोई को ट्रोल करने वाला 'लॉजिक बाबा'? तस्करी के मामले में गया पकड़ा

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में भारी पड़ सकते हैं अगले 3 घंटे

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर

चार माह की गर्भवती महिला को पति, सास और देवर ने पीटा, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल

बाड़मेर में नर्सिंगकर्मियों का अनोखा आंदोलन, सरकार की सद्बुद्धि के लिए धरना स्थल पर हुआ यज्ञ

अब राजस्थान में भी लागू होगा UCC? भजनलाल सरकार का बड़ा कदम, तैयार होगा नया कानून

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

नागौर-जोधपुर सीमा पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कार के उड़ गए परखच्चे

नीट री एग्जाम के दौरान नकल प्रयास का मामला, कोर्ट में पेशी के दौरान मुंह छिपाती नजर आई छात्रा

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट में महा गिरावट, जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट

राजस्थान में मौसम का बड़ा अलर्ट, अगले 3 घंटे रहेंगे खतरनाक बदलाव

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट ने काटा उधम, आज इस बंपर भाव में मिलेगा सोना-चांदी

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बारां के अंता में आवारा सांडों का आतंक, राहगीरों और महिलाओं की बढ़ी परेशानी

जयपुर में महिला फूड कार्ट संचालिका का आरोप, पुलिस ने फेंका खौलता पानी, कई हिस्से झुलसे

RVUNL भर्ती अपडेट, ग्रुप-I इलेक्ट्रीशियन-लाइनमैन रिजल्ट जारी, 2000 युवाओं का इंतजार खत्म

भरतपुर-धौलपुर-डीग जाट आरक्षण सभा में घुसे BJP के 2 बड़े विधायक, आयोजक रह गए हैरान!

राजस्थान में 23 जून को इन जिलों में तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

कोटा में धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो का मामला, युवक पर FIR दर्ज

'मैं देश का सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ हूं, मुझे पार्टी से बिना मांगे सब कुछ मिला है' - अशोक गहलोत

दिल्ली में शेखावाटी की किस्मत बदलने वाली महाबैठक, यमुना जल समझौते पर आ सकता है बड़ा फैसला

कुछ ही घंटों के बारिश में बहने लगा कोटा, कई पेड़ उखड़े, घंटों से लाइट भी गुल

डूंगरपुर की महिला वकील ने 11 गांवों के पंचों पर लगाए गंभीर आरोप, कार्रवाई करने की मांग

राजस्थान के इन जिलों में एक हफ्ते बैक टू बैक बारिश का दौर शुरू, 22 से 28 जून तक के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

जयपुर की 30 से ज्यादा कॉलोनियों में आज बिजली कटौती, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन

"मेरा कसूर क्या है" मुझे क्यों मार रहे हो बताओ? झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर युवक को GRP हेड कांस्टेबल ने पीटा

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

रींगस में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चे और महिला समेत 3 को काटा, CCTV में वारदात कैद

पांचना बांध विवाद-सपोटरा के 411 गांवों की महापंचायत आज,प्रशासन अलर्ट,आर-पार की जंग में किसान

बाजार में अचानक बदलाव, गिरावट के बाद बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा रेट

पाकिस्तान बुलाने की थी तैयारी, बबीता के मोबाइल से मिले संदिग्ध चैट और नंबर, जैश नेटवर्क से जुड़े मिले सबूत

चांदी के कड़ों के लिए भतीजे ने ताई के काट दिए पैर, 8 दिन तक कुएं की लाश पर रखता रहा नजर

TAGS:
Rajasthan News
Ajmer news
Rajasthan Roadways

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान रोडवेज बस में लगी भीषण आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान
Rajasthan News
2
Rajasthan Crime
3
Sawai Madhopur News
4
Bikaner News
5
Dungarpur News