अजमेर में चलती XUV में लगी आग! ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, नंबर प्लेट उतारकर मौके से फरार

Ajmer News: राजस्थान में अजमेर जिले के घुघरा गांव में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार से जा रही एक XUV कार में अचानक आग लग गई. कार में अकेला मौजूद ड्राइवर अचानक उठते धुएं और लपटों को देखकर घबरा गया, लेकिन सूझबूझ दिखाते हुए उसने तुरंत गाड़ी को सड़क किनारे लगाया और कूदकर अपनी जान बचाई. ड्राइवर के उतरते ही आग तेजी से बढ़ने लगी.

Published: Nov 21, 2025, 05:35 PM IST | Updated: Nov 21, 2025, 05:35 PM IST

घटना देखते ही आसपास के ग्रामीण तेजी से मौके पर पहुंच गए. किसी के पास आग बुझाने के साधन नहीं थे, इसलिए लोगों ने नजदीकी घरों और दुकानों से पानी के मटके, बाल्टियाँ और ड्रम लाकर आग पर डालना शुरू किया. लगभग कुछ ही मिनटों की कोशिशों के बाद ग्रामीण आग पर काबू पाने में सफल रहे. ग्रामीणों का कहना है कि अगर कुछ देर और हो जाती तो कार पूरी तरह जलकर खाक हो सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था.

नंबर प्लेट निकालकर फरार हुआ ड्राइवर
आग बुझाने की कोशिशों के बीच कार चालक की हरकत ने ग्रामीणों को चौंका दिया. भीड़ जुटती देख ड्राइवर ने मौके का फायदा उठाया और कार के आगे-पीछे लगे दोनों नंबर प्लेट उतारकर वहां से फरार हो गया. ग्रामीणों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह तेजी से गांव की तरफ भाग निकला.

घटना के बाद गांव के कई लोग ड्राइवर को ढूंढने के लिए इधर-उधर भटके, ताकि उसकी पहचान पता चल सके और घटना की जानकारी पुलिस को दी जा सके.

पुलिस को दी गई सूचना
कुछ देर बाद ग्रामीणों ने पूरा मामला सिविल लाइंस थाना पुलिस को बताया. पुलिस के अनुसार, कार की पहचान और ड्राइवर का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. नंबर प्लेट हटाने से साफ संकेत मिलता है कि कार चालक किसी बात को छुपाने की कोशिश कर रहा था या वाहन किसी अन्य संदिग्ध गतिविधि में शामिल हो सकता है.

घटना के बाद कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. फिलहाल पुलिस ड्राइवर की तलाश और कार के वास्तविक मालिक का पता लगाने में जुटी हुई है.

