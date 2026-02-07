अजमेर में केंद्रीय मंत्री का अजीबोगरीब बयान, बोले- 'बैल अब यूजलेस हो रहे हैं, केवल बछिया ही पैदा हों'

Ajmer News: केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एसपी बघेल शनिवार को अजमेर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बजट और कृषि से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा के लिए प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने पशुपालन और तकनीक पर एक ऐसा बयान दिया, जिसने तुरंत सुर्खियां बटोर दी. मंत्री बघेल ने कहा कि अब बैलों की उपयोगिता खत्म हो गई है, इसलिए सरकार 'सेक्स सॉर्टेड सीमेन' तकनीक के जरिए ऐसी व्यवस्था करेगी कि अधिकतर बछिया ही पैदा हों.

मंत्री ने कहा, 'आज खेती में मशीनों का उपयोग इतना बढ़ गया है कि बैलों का अब कोई उपयोग नहीं रहा, वे यूज़लेस हो रहे हैं. हमारी कोशिश रहेगी कि भविष्य में नंदी महाराज पैदा ही न हों.' उन्होंने यह भी जोड़ा कि सड़कों पर बढ़ती आवारा पशुओं की समस्या का मुख्य कारण यह है कि बछड़ों का कोई आर्थिक लाभ नहीं रह गया.

हालांकि, कुछ ही देर बाद मंत्री को अपने बयान की संवेदनशीलता का अहसास हुआ और उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए अपने शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि मेरा मतलब यह नहीं था कि नंदी वंश पूरी तरह खत्म हो जाए. प्रजनन और नस्ल सुधार की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कम से कम 10 प्रतिशत नंदी तो रहेंगे ही.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रेस वार्ता में मंत्री ने केंद्र सरकार की 'सेक्स सॉर्टेड सीमेन' योजना की खूबियां भी गिनाईं. उन्होंने बताया कि इस तकनीक से 90 प्रतिशत मामलों में गाय बछिया को ही जन्म देगी. इसका उद्देश्य डेयरी किसानों की आय बढ़ाना और सड़कों पर लावारिस छोड़ दिए जाने वाले सांडों की तादाद कम करना है.

धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक से जुड़ा

मंत्री बघेल के बयान में 'यूज़लेस' शब्द का प्रयोग, जो नंदी महाराज जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक से जुड़ा है, सोशल मीडिया पर तुरंत चर्चा का विषय बन गया. कुछ लोग इसे तकनीकी दृष्टिकोण से सही मान रहे हैं, जबकि कई लोग इसे संवेदनशीलता की कमी बता रहे हैं.

पशुपालन का स्वरूप बदल रहा

कृषि में मशीनीकरण और प्रजनन तकनीकों के कारण पशुपालन का स्वरूप बदल रहा है. वहीं, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से नंदी महाराज को लेकर किसी भी बयान में संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

इस तरह, मंत्री का बयान तकनीकी सुधार और सामाजिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को उजागर करता है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान के बाद सरकार और किसानों के बीच इस योजना को लेकर किस प्रकार की संवाद प्रक्रिया विकसित होती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Ajmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-