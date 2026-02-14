मानसिक प्रताड़ना से आहत नाबालिग छात्रा ने तालाब में लगाई छलांग

Ajmer News: नसीराबाद में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जब केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद की एक 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने कथित मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर फ्रामजी चौक स्थित लाल डिग्गी में छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया.
Ajmer News: नसीराबाद में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जब केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद की एक 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने कथित मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर फ्रामजी चौक स्थित लाल डिग्गी में छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया. छात्रा के पानी में कूदते ही मौके पर मौजूद राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक साहसी व्यक्ति ने जान की परवाह किए बिना तालाब में छलांग लगाकर छात्रा को सुरक्षित बाहर निकाला और चिकित्सालय पहुंचाया. चिकित्सकों के अनुसार समय पर सहायता मिलने से छात्रा की जान बच गई. मिली जानकारी के अनुसार, छात्रा स्कूल में कुछ समय से मानसिक तनाव में थी.
स्कूल की छुट्टी के बाद वह फ्रामजी चौक पहुंची और अचानक पानी में कूद गई. छात्रा के आइडेंटिटी कार्ड के आधार पर उसकी पहचान कर परिजनों को सूचना दी गई. परिजनों का कहना है कि उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य से फोन पर संपर्क किया, जिसपर सोमवार को विस्तृत बातचीत का आश्वासन दिया गया है.
घटना ने एक बार फिर विद्यालयी वातावरण में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और संवेदनशील संवाद की आवश्यकता को रेखांकित किया है. स्थानीय लोगों ने समय पर साहस दिखाने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए प्रशासन से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्कूलों में ठोस कदम उठाने की मांग की है.
