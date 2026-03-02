सरवाड़ में बच्चों की कहासुनी ने लिया विकराल रूप, दो समुदायों में तनाव, थाने पर सैकड़ों की भीड़!

Zee Rajasthan
Sarwad Dispute:  सरवाड़ कस्बे के किले के चौक क्षेत्र में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया. देखते ही देखते मामला दो समुदायों के बीच तनाव में बदल गया और सैकड़ों लोग थाने के बाहर एकत्र हो गए.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 02, 2026, 07:56 AM IST | Updated:Mar 02, 2026, 07:56 AM IST

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के सरवाड़ कस्बे में एक मामूली बच्चों का विवाद बड़ा तनावपूर्ण रूप ले लिया. किले के चौक क्षेत्र में दो अलग-अलग समुदायों के बच्चे साइकिल चला रहे थे, इसी दौरान आपसी कहासुनी हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई. विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के परिजन मौके पर पहुंच गए और आरोप-प्रत्यारोप के बीच महिलाओं में भी झड़प हो गई, जिससे पूरा माहौल गरमा गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार किले के चौक में दो समुदायों के बच्चे साइकिल चला रहे थे. इसी दौरान आपसी कहासुनी हो गई, जो मारपीट में बदल गई. बच्चों के विवाद के बाद दोनों पक्षों के परिजन मौके पर पहुंच गए. आरोप-प्रत्यारोप के बीच महिलाओं में भी झड़प हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलते ही सरवाड़ थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया.घटना से आक्रोशित होकर हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोग थाने के बाहर जमा हो गए और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे. हालात को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया. मौके पर एडीशनल एसपी राजेश कुमार मील और पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा सरवाड़ पहुंचे तथा आक्रोशित लोगों से वार्ता की.

प्रदर्शनकारियों ने मारपीट में शामिल आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग रखी.पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की धरपकड़ के लिए तीन अलग-अलग टीमें गठित कीं और आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया.

इसके बावजूद देर रात तक लोगों का आक्रोश शांत नहीं हुआ और रात करीब एक बजे तक सैकड़ों लोग थाने के बाहर डटे रहे. वार्ता का दौर देर रात तक चलता रहा.एहतियातन केकड़ी सदर थाना एवं केकड़ी शहर थाना से भी पुलिस जाब्ता बुलाया गया. सरवाड़ थाना प्रभारी रामपाल शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल पहले से तैनात था.

तीन थानों की संयुक्त पुलिस टीम ने रातभर कस्बे में गश्त कर शांति व्यवस्था बनाए रखी.पुलिस अधिकारियों ने आमजन से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. फिलहाल कस्बे में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


