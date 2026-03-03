राजस्थान के अजमेर जिले जिले में लाखन कोटड़ी के पास एक बंदर बकरी के बच्चे को उठा ले गया. करीब एक घंटे तक वह उसे दुलार करता रहा. बाद में लोगों ने उसे खाने पीने की चीजें दी और तब जाकर बंदर उसे छोड़ा.

इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकठ्ठा हो गई. कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया. अब ये वीडियो सोशल साइट पर वायरल हो रहा है. ये घटना रविवार शाम की है. लाखन कोटड़ी में रविवार शाम को करीब 6 बजे एक बंदर अचानक एक बकरी के बच्चे को उठाकर पास के पेड़ पर चढ़ गया.

लोगों ने जब ये देखा तो बंदर से बकरी के बच्च्चे को छुड़ाने का प्रयास करने लगे. इसके लिए बंदर को फल और खाने की चीजें फेंककर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की, ताकि बच्चा सुरक्षित नीचे आ सके. इतने कोशिश के बाद करीब एक घंटे के बाद बंदर ने बकरी के बच्चे को छोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पढ़ें एक और बड़ी खबर

अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ के ठीक सामने स्थित दरगाह बाजार में होलिका दहन का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया. अजमेर की गंगा-जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सद्भावना का जीता-जागता उदाहरण बनी. दरगाह बाजार व्यापार एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में शाम के शुभ मुहूर्त में होलिका की पूजा-अर्चना के बाद दहन किया गया.

व्यापारियों ने पारंपरिक तरीके से आरती उतारी, मनौतियां मांगीं और फिर लकड़ियों, गोबर के उपलों व सूखी टहनियों से बनी होलिका को आग लगाई. आसपास के दुकानदारों, स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही. कई लोगों ने फूल, गुड़ और अन्य सामग्री चढ़ाकर बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया.

दरगाह के मुख्य द्वार के समीप यह होलिका दहन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहां की सामाजिक एकता को भी मजबूत करता है. सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो सदियों से सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का प्रतीक रही है, उसके ठीक सामने इस तरह का उत्सव मनाया जाना अनोखा उदाहरण है.

व्यापारियों का कहना है कि यह आयोजन बाजार की एकता और आपसी भाईचारे को दर्शाता है. होलिका दहन के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. कार्यक्रम में शामिल एक स्थानीय व्यापारी ने बताया कि दरगाह बाजार सदियों से विभिन्न समुदायों का मिलन स्थल रहा है. यहां होली मनाना हमारे लिए गर्व की बात है. गरीब नवाज की दरगाह सबके लिए आशीर्वाद का केंद्र है और हम सब मिलकर त्योहार मनाते हैं. कई लोगों ने डीजे की धुन पर नाच-गाना भी किया.

