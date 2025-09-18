Zee Rajasthan
Ajmer Crime: अजमेर में वॉट्सअप डीपी के पीछे कातिल मां की कहानी, अपने ही खून को उतार दिया मौत के घाट, लिव-इन पार्टनर के साथ...

Ajmer Murder: अजमेर में दिल दहलाने वाली घटना: मां ने 3 साल की बेटी को आनासागर झील में फेंककर मार डाला. पारिवारिक विवाद और आर्थिक तंगी बताई जा रही वजह. क्रिश्चियन गंज पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार किया.

Published: Sep 18, 2025, 10:42 AM IST | Updated: Sep 18, 2025, 10:42 AM IST

Ajmer Murder: अजमेर में एक दिल दहला देने वाली घटना में 28 वर्षीय अंजली सिंह उर्फ प्रिया ने अपनी 3 साल की बेटी काव्या सिंह को आनासागर झील में फेंककर हत्या कर दी. पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है. महिला अपने लिव-इन पार्टनर के साथ रहती थी, जो बच्ची को लेकर ताने मारता था.

बनारस से अजमेर तक का सफर
क्रिश्चियन गंज पुलिस के अनुसार, अंजली सिंह मूल रूप से बनारस, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है. अपने पति राजू से अलग होने के बाद वह बेटी के साथ अजमेर आ गई थी. यहां वह एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी और अपने लिव-इन पार्टनर अल्केश गुप्ता के साथ रह रही थी, जो उसी होटल में कार्यरत था.

झूठी कहानी: बेटी के गुम होने का दावा
डीएसपी रुद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि मंगलवार रात हेड कॉन्स्टेबल गोविंद शर्मा गश्त के दौरान अंजली और अल्केश को पैदल जाते देखकर रुकवाया. पूछताछ में अंजली ने दावा किया कि वह अपनी बेटी के साथ दाता नगर से सिटी हॉस्पिटल के पास जा रही थी, लेकिन रास्ते में रात 10 बजे बेटी अचानक गायब हो गई. उसने रात भर तलाश करने की बात कही, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला.

सीसीटीवी फुटेज ने खोला राज
पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू की और सीसीटीवी फुटेज की जांच की. फुटेज में अंजली अपनी बेटी को गोद में लेकर आनासागर चौपाटी के आसपास घूमती दिखी. रात 1:30 बजे के बाद वह अकेले मोबाइल चलाते हुए चौपाटी तिराहे की ओर जाती नजर आई. बयान और फुटेज में विरोधाभास होने पर पुलिस को शक हुआ.

हत्या का खुलासा: झील में फेंकी बेटी
बुधवार सुबह आनासागर झील में बच्ची का शव मिला. सख्त पूछताछ में अंजली ने कबूल किया कि उसने बेटी को पहले झील किनारे सुलाया और फिर धक्का देकर फेंक दिया. उसने अपने लिव-इन पार्टनर से भी हत्या की बात छुपाई और रात 2 बजे उसे कॉल कर बच्ची के गुम होने की झूठी सूचना दी.

लिव-इन पार्टनर के ताने
पूछताछ में अंजली ने बताया कि वह अपने पति राजू को एक साल पहले छोड़ चुकी थी. अजमेर में लिव-इन पार्टनर अल्केश के साथ रहते हुए वह बेटी को लेकर तानों से परेशान थी. अल्केश बच्ची को उसके पहले पति की संतान कहकर ताने मारता था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

