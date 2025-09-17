अजमेर में दिल दहला देने वाली घटना, मां ने मासूम बेटी को झील में फेंककर की हत्या

Rajasthan Crime: अजमेर जिले में क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस ने 3 साल की मासूम काव्या की हत्या की गुत्थी को चंद घंटे में ही अपनी तत्परता और तकनीकी अनुसंधान के सहारे सुलझाते हुए आरोपी मां अंजली सिंह उर्फ प्रिया को गिरफ्तार किया है.
Rajasthan Crime: राजस्थान के अजमेर जिले में क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस ने 3 साल की मासूम काव्या की हत्या की गुत्थी को चंद घंटे में ही अपनी तत्परता और तकनीकी अनुसंधान के सहारे सुलझाते हुए आरोपी मां अंजली सिंह उर्फ प्रिया को गिरफ्तार किया है. ममता को शर्मसार कर देने वाली यह घटना बीती देर रात घटित हुई थी.
जब आरोपी मां ने आनासागर चौपाटी पर टहलते हुए अपनी 3 साल की बेटी को अचानक झील में धक्का देकर फेंक दिया. अनजान बनने का नाटक करती रही. सूचना मिलते ही पुलिस ने रात भर और आज सुबह तक बच्ची की तलाश की तो बाद में शव तैरता हुआ पाया गया.
हत्या को हादसे का रूप देने में आरोपीयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और शुरुआती बयानों में पुलिस को काफी गुमराह किया, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाल गया और उसके आधार पर बयानों को परखा गया, तो काफी विरोधाभास पाया.
पुलिस जांच में सामने आया कि उत्तर प्रदेश के बनारस जिले की रहने वाली आरोपी मां ने एक साल पहले अपने पति से विवाद के चलते अलग रहने का फैसला किया और अपने प्रेमी संघ पिछले 3 महीने से अजमेर में रह रही थी. घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी ममता को शर्मसार करने की सारी हद पार कर दी.
3 साल की अपनी मासूम बेटी को पहले तो चौपाटी पर पैदल घुमाया फिर गोद में सुलाया और बाद में रात करीब 1:30 बजे उसे झील में फेंक दिया. इसके बाद अपने प्रेमी को फोन करके बुलाया और बच्ची के जाने नाटक करने लगी और कल सुबह 4 बजे तक वहीं चौपाटी पर इधर-उधर घूमती रही, जिस पर गश्त कर रही पुलिस की टीम ने भी वहां पहुंचकर पूछताछ की और तब पूरे मामले का खुलासा हो पाया.
