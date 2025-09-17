Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अजमेर में दिल दहला देने वाली घटना, मां ने मासूम बेटी को झील में फेंककर की हत्या

Rajasthan Crime: अजमेर जिले में क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस ने 3 साल की मासूम काव्या की हत्या की गुत्थी को चंद घंटे में ही अपनी तत्परता और तकनीकी अनुसंधान के सहारे सुलझाते हुए आरोपी मां अंजली सिंह उर्फ प्रिया को गिरफ्तार किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Abhijeet dave
Published: Sep 17, 2025, 10:14 PM IST | Updated: Sep 17, 2025, 10:14 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के गांवों में 150 मेडिकल टेस्ट होंगे अब बिल्कुल फ्री! बस करना होगा एक काम
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के गांवों में 150 मेडिकल टेस्ट होंगे अब बिल्कुल फ्री! बस करना होगा एक काम

जानिए कौन हैं MLA शंकर सिंह रावत, जिन पर बहू-बेटे के फर्जी डिवोर्स पेपर बनवाने के लगे आरोप
6 Photos
Ajmer News

जानिए कौन हैं MLA शंकर सिंह रावत, जिन पर बहू-बेटे के फर्जी डिवोर्स पेपर बनवाने के लगे आरोप

राजस्थानी मालपुआ आपने खाया क्या ? स्वाद ऐसा जो जुबान को कर दे मदहोश!
8 Photos
Rajasthani malpua

राजस्थानी मालपुआ आपने खाया क्या ? स्वाद ऐसा जो जुबान को कर दे मदहोश!

राजस्थान की वो जगह, जहां रावण ने लिए थे मंदोदरी के साथ 7 फेरे!
6 Photos
jodhpur News

राजस्थान की वो जगह, जहां रावण ने लिए थे मंदोदरी के साथ 7 फेरे!

अजमेर में दिल दहला देने वाली घटना, मां ने मासूम बेटी को झील में फेंककर की हत्या

Rajasthan Crime: राजस्थान के अजमेर जिले में क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस ने 3 साल की मासूम काव्या की हत्या की गुत्थी को चंद घंटे में ही अपनी तत्परता और तकनीकी अनुसंधान के सहारे सुलझाते हुए आरोपी मां अंजली सिंह उर्फ प्रिया को गिरफ्तार किया है. ममता को शर्मसार कर देने वाली यह घटना बीती देर रात घटित हुई थी.

जब आरोपी मां ने आनासागर चौपाटी पर टहलते हुए अपनी 3 साल की बेटी को अचानक झील में धक्का देकर फेंक दिया. अनजान बनने का नाटक करती रही. सूचना मिलते ही पुलिस ने रात भर और आज सुबह तक बच्ची की तलाश की तो बाद में शव तैरता हुआ पाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हत्या को हादसे का रूप देने में आरोपीयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और शुरुआती बयानों में पुलिस को काफी गुमराह किया, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाल गया और उसके आधार पर बयानों को परखा गया, तो काफी विरोधाभास पाया.

पुलिस जांच में सामने आया कि उत्तर प्रदेश के बनारस जिले की रहने वाली आरोपी मां ने एक साल पहले अपने पति से विवाद के चलते अलग रहने का फैसला किया और अपने प्रेमी संघ पिछले 3 महीने से अजमेर में रह रही थी. घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी ममता को शर्मसार करने की सारी हद पार कर दी.

3 साल की अपनी मासूम बेटी को पहले तो चौपाटी पर पैदल घुमाया फिर गोद में सुलाया और बाद में रात करीब 1:30 बजे उसे झील में फेंक दिया. इसके बाद अपने प्रेमी को फोन करके बुलाया और बच्ची के जाने नाटक करने लगी और कल सुबह 4 बजे तक वहीं चौपाटी पर इधर-उधर घूमती रही, जिस पर गश्त कर रही पुलिस की टीम ने भी वहां पहुंचकर पूछताछ की और तब पूरे मामले का खुलासा हो पाया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAjmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news