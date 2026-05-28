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हादसा या षड्यंत्र? पूर्व प्रधान समेत परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलने पर नया मोड़, पढ़ें पूरा मामला

Rajasthan News: हादसा या षड्यंत्र? अजमेर में पूर्व सरपंच समेत परिवार के चार सदस्यों की स्कॉर्पियो में जिंदा जलने की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया.

Edited byAnsh RajReported byKaushal Jain
Published: May 28, 2026, 01:09 PM|Updated: May 28, 2026, 01:09 PM
हादसा या षड्यंत्र? पूर्व प्रधान समेत परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलने पर नया मोड़, पढ़ें पूरा मामला
Image Credit: Rajasthan News:

Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर जिले के अराई इलाके के बोराडा (बोराणा) गांव में गुरुवार सुबह करीब 6 बजे एक चौंकाने वाली और दहलाने वाली घटना घटी. पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता राम सिंह चौधरी अपनी मां, दूसरी पत्नी और भांजी के साथ अस्पताल की ओर जा रहे थे. तभी उनकी स्कॉर्पियो कार अचानक आग की भयंकर लपटों में घिर गई. गाड़ी इतनी तेजी से जलने लगी कि अंदर बैठे चारों लोगों को बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं मिला. वे गाड़ी के अंदर ही जिंदा जलकर मारे गए. इस हादसे ने न सिर्फ पूरे गांव को सन्न कर दिया बल्कि पूरे मामले में अब हत्या के षड्यंत्र की आशंकाएं भी मजबूत होती जा रही हैं.

पुलिस के अनुसार, राम सिंह चौधरी अपनी मां, दूसरी पत्नी और भांजी को लेकर अस्पताल जा रहे थे. अचानक कार में आग लग गई और पूरा वाहन आग का गोला बन गया. मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने देखा कि स्कॉर्पियो पूरी तरह जल चुकी थी और अंदर के शव बुरी तरह जलकर काले पड़ गए थे. घटना की सूचना मिलते ही अजमेर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की कमान संभाली.

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मामले में नया और गंभीर मोड़ तब आया जब राम सिंह के घर के कच्चे हिस्से में खून के निशान मिले. यह खुलासा पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध बना गया है. पुलिस अब इस पहलू की भी गहन तफ्तीश कर रही है कि क्या घर में किसी तरह की मारपीट या हमला हुआ था, जिसके बाद परिवार के सदस्य अस्पताल जा रहे थे.

जानकारी के मुताबिक, राम सिंह चौधरी की पहली पत्नी, जो जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं, घटना के समय घर पर ही थीं. उनकी दूसरी पत्नी और संतानें भी घर पर मौजूद थीं. ग्रामीणों का कहना है कि राम सिंह की दोनों पत्नियों के बीच लंबे समय से कुछ विवाद चल रहे थे, जिसकी वजह से गांव में पहले भी तनाव की स्थिति रही है. हालांकि, इस बात की पुष्टि पुलिस ने अभी नहीं की है.

ग्रामीणों ने दबी जुबान में इस घटना को हादसा मानने से इनकार करते हुए कहीं न कहीं किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा किया है. उन्होंने बताया कि राम सिंह चौधरी राजनीतिक रूप से सक्रिय नेता थे और उनके कई दुश्मन भी थे. घटना से ठीक एक रात पहले राम सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर सुरक्षा की गुहार लगाई थी. इसके बावजूद उनकी सुरक्षा हाल ही में (24 घंटे पहले) वापस ले ली गई थी. एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि की कि राम सिंह ने सुरक्षा मांगी थी, लेकिन उसे हटा दिया गया था.

पुलिस इस मामले को दोहरे एंगल से देख रही है एक तरफ तो टेक्निकल हादसा (शॉर्ट सर्किट या पेट्रोल लीकेज) हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ हत्या का प्लान भी हो सकता है. पुलिस ने राम सिंह की बड़ी पत्नी और उनके बच्चों को नजरबंद रखा है और उनसे पूछताछ जारी है. फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं. स्कॉर्पियो के इंजन, पेट्रोल टैंक और अन्य पार्ट्स की जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जो आग की वजह और मौत का सही समय बताएगी.

इस घटना के बाद बोराडा गांव में सनसनी का माहौल है. लोग घरों में चर्चा कर रहे हैं और हत्या की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं. कई लोग कह रहे हैं कि अगर यह हादसा होता तो इतनी तेज आग कैसे लगी और कोई बाहर निकलने में असमर्थ क्यों रहा. कुछ का मानना है कि कार में पहले से ही कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला गया हो सकता है.

कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी इस घटना पर नाराज हैं और मांग कर रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो. उन्होंने मुख्यमंत्री से इसकी सीबीआई जांच की मांग भी की है. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच के हर पहलू पर काम चल रहा है. चाहे हादसा हो या षड्यंत्र, सच्चाई जल्द सामने आएगी. फिलहाल पूरे मामले को हत्या और हादसे दोनों दृष्टिकोण से देखा जा रहा है.

तकनीकी और वैज्ञानिक जांच के साथ-साथ स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. यह घटना न सिर्फ एक परिवार की तबाही है बल्कि पूरे क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक तनाव को बढ़ाने वाली साबित हो रही है. ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है. पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए, अगर यह हत्या है तो.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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