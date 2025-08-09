Nagaur: डेगाना में रेलवे का बिना बताए एक्शन! डाकघर के तीन भवन जमींदोज

Rajasthan News: डेगाना में रेलवे विभाग द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के डाकघर के तीन पुराने भवनों को जेसीबी से गिराने का मामला सामने आया है. शुक्रवार देर रात को रेलवे विभाग ने 1916 में बने इन भवनों को जमींदोज कर दिया. जानकारी मिलने पर डेगाना डाकघर के निरीक्षक मदन लाल चौधरी ने अपने अधिवक्ता जीया राम रॉयल के माध्यम से डेगाना पुलिस थाने में रेलवे अधिकारियों और जेसीबी ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.

मदन लाल चौधरी ने बताया कि डेगाना डाकघर भवन का निर्माण 1916 में किया गया था. 1996 में जिला कलेक्टर के आदेश पर डाकघर की नजूल जमीन को डाकघर के नाम से रिकॉर्ड किया गया था। 13 फरवरी 1999 को यह जमीन आधिकारिक रूप से डाकघर के नाम हो गई थी. उप डाकपाल कालूराम सांखला ने बताया कि रेल विभाग के ठेकेदार ने बिना किसी नोटिस के रातोंरात डाक विभाग के पुराने भवन को जेसीबी से गिरा दिया.

उन्होंने बताया कि इस जमीन का मामला उपखंड कार्यालय डेगाना में लंबित है. डाकघर अधिकारियों ने एसडीएम मोहन चौधरी को ज्ञापन सौंपकर जिला कलेक्टर अरुण चौधरी से डाकघर की जमीन पर आगे कोई कार्रवाई न करने की मांग की है. साथ ही उप डाकघर की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने को लेकर डेगाना कोर्ट में राजस्व वाद भी चल रहा है. डाकघर अधिकारियों ने मांग की है कि जब तक जमीन का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.

Trending Now

पढ़ें राजस्थान का एक और अहम खबर

Nagaur news: पेड़ों को राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन का पर्व

नागौर जिला मुख्यालय के व्यास कॉलोनी के शिव शक्ति महिला मंडली की और से आज रक्षाबंधन का पर्व बडी धुमधाम से मनाया गया. इस दौरान महिलाओं ने अपने भाईयों के साथ साथ पेड़ों को भी रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया.