Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

नरेश मीणा की अस्वस्थता के चलते कोर्ट में नहीं हुई पेशी, वकील ने मांगा समय

Naresh Meena: टोंक में SDM थप्पड़कांड के मामले में नरेश मीणा की करीब दो माह पहले हाईकोर्ट से हुई जमानत को कैंसिल करने के नगरफोर्ट थाने के प्रार्थना पत्र के मामले में SC-ST कोर्ट ने आगामी तारीख 4 अक्टूबर दी है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Sep 11, 2025, 09:17 PM IST | Updated: Sep 11, 2025, 09:17 PM IST

Trending Photos

क्या आपको पता है राजस्थान में कब निभाई जाती है जलवे की रस्म?
6 Photos
Rajasthan News,

क्या आपको पता है राजस्थान में कब निभाई जाती है जलवे की रस्म?

राजस्थानी बाजरे की राब पी क्या ? तपती गर्मी में पेट को बना दे बर्फ !
7 Photos
Bajre ki Raab

राजस्थानी बाजरे की राब पी क्या ? तपती गर्मी में पेट को बना दे बर्फ !

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! इस दिन से फिर शुरू हो सकता है बारिश का दौर
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! इस दिन से फिर शुरू हो सकता है बारिश का दौर

राजस्थान में यहां राज करते हैं जिन्न! कदम रखते ही कांप उठते हैं लोग
6 Photos
Haunted Places of Rajasthan

राजस्थान में यहां राज करते हैं जिन्न! कदम रखते ही कांप उठते हैं लोग

नरेश मीणा की अस्वस्थता के चलते कोर्ट में नहीं हुई पेशी, वकील ने मांगा समय

Naresh Meena: राजस्थान के टोंक में SDM थप्पड़कांड के मामले में नरेश मीणा की करीब दो माह पहले हाईकोर्ट से हुई जमानत को कैंसिल करने के नगरफोर्ट थाने के प्रार्थना पत्र के मामले में SC-ST कोर्ट ने आगामी तारीख 4 अक्टूबर दी है. इस बार नरेश मीणा अस्वस्थ होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो पाए.

ऐसे में इस मामले में नरेश मीणा की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा. इस पर कोर्ट ने आगामी तारीख 4 अक्टूबर दी है. नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने बताया कि अब आगे की सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी. ज्ञात रहे कि गत साल 13 नवंबर को देवली-उनियारा विधानसभा उप चुनाव हुए थे.

मतदान के दिन समरावता के लोगों ने अपने गांव को उनियारा में जोड़ने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर धरने पर बैठे थे. इसका पता लगने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए. इस दौरान नरेश मीणा ने कुछ वोट जबरन डलाने के आरोप लगाते हुए मालपुरा SDM अमित चौधरी के थप्पड़ मार दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उस रात नरेश मीणा को हिरासत में लेते समय हिंसा, आगजनी, उपद्रव हो गया था. पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हो गए थे. इस मामले में SDM की ओर से नरेश मीणा के खिलाफ थप्पड़ मारने का मामला दर्ज कराया गया था. 14 नबंबर 2024 नरेश मीणा को अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

इस मामले में नरेश मीणा को करीब दो माह पहले हाईकोर्ट से आठ माह बाद सशर्त जमानत मिल गई थी. बाद में नरेश मीणा ने हाड़ोती में जन क्रांति यात्रा शुरु की. उस दौरान झालावाड़ जिले की एक स्कूल भवन ढहने से बच्चों की मौत हो गई थी. इसकी जानकारी मिलने के बाद नरेश मीणा झालवाड़ अस्पताल पहुंचा.

एक साइड में लोगों के साथ बैठकर सरकार से प्रति मृतक के आश्रित को एक-एक करोड़ रुपये और घायल के परिजनों को 50-50 लाख रुपये देने की मांग की. इस दौरान पुलिस ने नरेश मीणा और उसके दो समर्थकों गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद नगरफोर्ट थाना पुलिस ने स्पेशल एपीपी रामअवतार सोनी के माध्यम से SC-ST कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश कर हाईकोर्ट द्वारा नरेश मीणा की एफआरआर संख्या 166/24 में हुई जमानत को निरस्त करने की 11 अगस्त को मांग की थी.

मांग पत्र में पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नरेश मीणा ने हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत का झालावाड़ में धरना-प्रदर्शन उल्लंघन किया है. इस मामले में 29 अगस्त को दूसरी बार नरेश मीणा की झालावाड़ जेल से लाकर पेशी कराई गई थी. उसके बाद इस मामले में गुरुवार को नरेश मीणा की पेशी थी, लेकिन नरेश मीणा तो अस्वस्थ होने से कोर्ट में पेश नहीं हुए.

नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीमा ने इस मामले में जवाब पेश करने के लिए नरेश मीणा. के अस्वस्थ होने का हवाला देकर और समय मांगा. इस पर न्यायाधीश आरती माहेश्वरी ने आगामी सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की तारीख दी है. उधर नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने बताया कि नगरफोर्ट थाना पुलिस की ओर से कोर्ट में हाईकोर्ट से मिली जमानत को कैंसिल कराने का दिया गया. प्रार्थना पत्र राजनैतिक द्वैषता से प्रेरित है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंTonk Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news