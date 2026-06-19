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सेना क्षेत्र में बोतलों में बिक रहा था पेट्रोल, अजमेर में छापेमारी के दौरान चौंकाने वाला खुलासा

Ajmer News: अजमेर के नसीराबाद सैन्य क्षेत्र में रसद विभाग की कार्रवाई के दौरान दो स्थानों से 25 लीटर से अधिक अवैध पेट्रोल जब्त किया गया. अधिकारियों के अनुसार पेट्रोल को बोतलों में भरकर अधिक कीमत पर बेचा जा रहा था. मामले को सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर माना गया है.
 

Edited bySandhya YadavReported byKaushal Jain
Published: Jun 19, 2026, 01:27 PM|Updated: Jun 19, 2026, 01:27 PM
सेना क्षेत्र में बोतलों में बिक रहा था पेट्रोल, अजमेर में छापेमारी के दौरान चौंकाने वाला खुलासा
Image Credit: Ajmer News

Ajmer News: अजमेर जिले के सामरिक महत्व वाले नसीराबाद क्षेत्र में रसद विभाग की कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से पेट्रोल के भंडारण और बिक्री का मामला सामने आया है. सैन्य क्षेत्र के आसपास संचालित छोटी दुकानों पर की गई जांच के दौरान अधिकारियों ने बोतलों और अन्य पात्रों में रखा पेट्रोल बरामद किया. मामले के सामने आते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी.

अधिकारियों का कहना है कि भले ही बरामद पेट्रोल की मात्रा अधिक नहीं थी, लेकिन सैन्य क्षेत्र में इस प्रकार ज्वलनशील पदार्थ का अवैध भंडारण और बिक्री सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील विषय है.

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रसद विभाग की टीम ने की दबिश

जानकारी के अनुसार रसद विभाग की टीम ने विभिन्न स्थानों पर जांच अभियान चलाया. इस दौरान विभागीय अधिकारियों नीरज जैन और रेणुका चतुर्वेदी ने संदिग्ध दुकानों और प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर जांच की. पूछताछ और निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को पेट्रोल के अवैध भंडारण के संकेत मिले, जिसके बाद विस्तृत जांच की गई.

जांच के दौरान यह सामने आया कि कुछ लोग पेट्रोल पंपों से पेट्रोल खरीदकर उसे बोतलों में भरकर दुपहिया वाहन चालकों को अधिक कीमत पर बेच रहे थे. यह गतिविधि बिना किसी वैध अनुमति के संचालित की जा रही थी.

दो स्थानों से पेट्रोल जब्त

कार्रवाई के दौरान विभाग की टीम ने ईश्वर मेहरा के यहां दबिश देकर करीब 15.5 लीटर अवैध पेट्रोल जब्त किया. इसके अलावा रोडवेज बस स्टैंड के सामने स्थित मेहमूद की पार्किंग पर भी जांच की गई, जहां से 11 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ.

दोनों स्थानों से कुल मिलाकर लगभग 25 लीटर से अधिक पेट्रोल जब्त किया गया. जब्ती के बाद विभाग ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी उपलब्ध कराई.

सुरक्षा के लिहाज से गंभीर माना जा रहा मामला

जिला रसद अधिकारी नीरज जैन ने बताया कि सैन्य क्षेत्र में बोतलों में पेट्रोल भरकर बेचना एक गंभीर मामला है. इस तरह का अवैध भंडारण किसी भी समय दुर्घटना, आगजनी या अन्य सुरक्षा संबंधी खतरे को जन्म दे सकता है. इसी कारण विभाग इस मामले को केवल नियमों के उल्लंघन के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देख रहा है.

विभाग ने शुरू की आगे की कार्रवाई

रसद विभाग ने बरामद पेट्रोल को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. फिलहाल दोनों दुकान संचालकों को चेतावनी और हिदायत दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियां नहीं दोहराई जाएं. वहीं विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है और आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन और विभागीय अधिकारियों का मानना है कि संवेदनशील और सैन्य महत्व वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखना जरूरी है, ताकि किसी भी संभावित हादसे या सुरक्षा संबंधी खतरे को समय रहते रोका जा सके.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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