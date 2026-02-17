Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सवामणि में मातम! मूंग दाल का हलवा खाते ही बीमार पड़े 83 लोग, गांव में मची अफरा-तफरी

Rajasthan News: अजमेर के देवलिया गांव में सवामणि के दौरान दूषित मूंग दाल का हलवा खाने से 83 लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए. नसीराबाद अस्पताल में समय पर इलाज मिलने से सभी की जान बच गई और उन्हें छुट्टी दे दी गई है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Abhijeet dave
Published: Feb 17, 2026, 09:52 AM IST | Updated: Feb 17, 2026, 09:52 AM IST

Trending Photos

प्रतापगढ़ में तारों पर उलटे लटके ताते, खेत में सिर पकड़े बैठे किसान
6 Photos
pratapgarh news

प्रतापगढ़ में तारों पर उलटे लटके ताते, खेत में सिर पकड़े बैठे किसान

Bharatpur Weather Update: भरतपुर में एक्टिव हुआ पश्चिमी विक्षोभ, उमड़-घुमड़कर कर बरसेंगे बादल, चलेंगी तूफानी हवाएं
6 Photos
bharatpur weather update

Bharatpur Weather Update: भरतपुर में एक्टिव हुआ पश्चिमी विक्षोभ, उमड़-घुमड़कर कर बरसेंगे बादल, चलेंगी तूफानी हवाएं

फैक्ट्री के बारूद ब्लास्ट में जलकर राख हो गया मेरा बड़ा भाई, आग की लपटों में जल गया गया 7 मजदूरों के शरीर का एक-एक अंग, हादसे की दर्दनाक दास्तां
8 Photos
bhiwadi factory fire

फैक्ट्री के बारूद ब्लास्ट में जलकर राख हो गया मेरा बड़ा भाई, आग की लपटों में जल गया गया 7 मजदूरों के शरीर का एक-एक अंग, हादसे की दर्दनाक दास्तां

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 31 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
9 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 31 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

सवामणि में मातम! मूंग दाल का हलवा खाते ही बीमार पड़े 83 लोग, गांव में मची अफरा-तफरी

Ajmer Food Poisoning News: अजमेर जिले के नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से एक डराने वाली खबर सामने आई है. यहां देवलिया गांव में आयोजित एक धार्मिक सवामणि कार्यक्रम उस वक्त अफरा-तफरी में बदल गया, जब प्रसाद का सेवन करने से एक साथ 83 लोग बीमार पड़ गए. आस्था के इस आयोजन में मूंग दाल का दूषित हलवा लोगों की सेहत पर भारी पड़ गया.

हलवा खाते ही बिगड़ने लगी तबीयत
जानकारी के अनुसार, सराना थाना क्षेत्र के देवलिया गांव में सवामणि का भोजन तैयार किया गया था. श्रद्धालुओं ने जैसे ही मूंग दाल का हलवा खाया, उसके कुछ देर बाद ही उन्हें असहज महसूस होने लगा. पीड़ितों को अचानक उल्टी-दस्त, पेट दर्द, चक्कर आना और तेज कमजोरी की शिकायत होने लगी. देखते ही देखते बीमारों का आंकड़ा बढ़ने लगा, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई.

अस्पताल में इमरजेंसी जैसे हालात
बीमार लोगों की संख्या बढ़ती देख ग्रामीणों ने तुरंत वाहनों का इंतजाम किया और सभी को राजकीय उपजिला चिकित्सालय नसीराबाद पहुंचाया. अस्पताल पहुंचने वाले 83 लोगों में 7 छोटे बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें लेकर परिजन काफी चिंतित नजर आए. गनीमत यह रही कि अस्पताल में चिकित्सकों की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए तत्काल उपचार शुरू किया. किसी भी मरीज की स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं हुई और प्राथमिक उपचार के बाद सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया.

प्रशासन की जांच
प्रारंभिक तौर पर डॉक्टरों का मानना है कि मूंग दाल का हलवा दूषित होने के कारण ही 'फूड प्वाइजनिंग' हुई. अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट हो गया है. चिकित्सा विभाग अब भोजन के सैंपल्स की जांच और कार्यक्रम में बरती गई लापरवाही के पहलुओं को खंगाल रहा है.

पढ़ें अजमेर की एक और खबर…

अजमेर से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है. अजमेर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता बाबूलाल को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम द्वारा की गई. मामला अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि अभियंता बाबूलाल ने एक फर्म को पहले दिए गए वर्क ऑर्डर की एवज में 2 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी. शिकायतकर्ता परिवार को लगातार भुगतान और कार्य से जुड़े मामलों में परेशान किया जा रहा था. रिश्वत की मांग पूरी नहीं करने पर अड़चनें खड़ी करने की चेतावनी भी दी गई थी. परेशान होकर परिवार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया और पूरी शिकायत दर्ज कराई. ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन किया, जिसमें 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई. इसके बाद जाल बिछाया गया और तय योजना के अनुसार 50 हजार रुपये की पहली किस्त देते समय अभियंता को पकड़ लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके पर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आरोपी को हिरासत में ले लिया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. यह कार्रवाई एक बार फिर साबित करती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियां सतर्क हैं और शिकायत मिलने पर तुरंत कदम उठा रही हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news