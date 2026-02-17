सवामणि में मातम! मूंग दाल का हलवा खाते ही बीमार पड़े 83 लोग, गांव में मची अफरा-तफरी

Ajmer Food Poisoning News: अजमेर जिले के नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से एक डराने वाली खबर सामने आई है. यहां देवलिया गांव में आयोजित एक धार्मिक सवामणि कार्यक्रम उस वक्त अफरा-तफरी में बदल गया, जब प्रसाद का सेवन करने से एक साथ 83 लोग बीमार पड़ गए. आस्था के इस आयोजन में मूंग दाल का दूषित हलवा लोगों की सेहत पर भारी पड़ गया.

हलवा खाते ही बिगड़ने लगी तबीयत

जानकारी के अनुसार, सराना थाना क्षेत्र के देवलिया गांव में सवामणि का भोजन तैयार किया गया था. श्रद्धालुओं ने जैसे ही मूंग दाल का हलवा खाया, उसके कुछ देर बाद ही उन्हें असहज महसूस होने लगा. पीड़ितों को अचानक उल्टी-दस्त, पेट दर्द, चक्कर आना और तेज कमजोरी की शिकायत होने लगी. देखते ही देखते बीमारों का आंकड़ा बढ़ने लगा, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई.

अस्पताल में इमरजेंसी जैसे हालात

बीमार लोगों की संख्या बढ़ती देख ग्रामीणों ने तुरंत वाहनों का इंतजाम किया और सभी को राजकीय उपजिला चिकित्सालय नसीराबाद पहुंचाया. अस्पताल पहुंचने वाले 83 लोगों में 7 छोटे बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें लेकर परिजन काफी चिंतित नजर आए. गनीमत यह रही कि अस्पताल में चिकित्सकों की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए तत्काल उपचार शुरू किया. किसी भी मरीज की स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं हुई और प्राथमिक उपचार के बाद सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया.

प्रशासन की जांच

प्रारंभिक तौर पर डॉक्टरों का मानना है कि मूंग दाल का हलवा दूषित होने के कारण ही 'फूड प्वाइजनिंग' हुई. अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट हो गया है. चिकित्सा विभाग अब भोजन के सैंपल्स की जांच और कार्यक्रम में बरती गई लापरवाही के पहलुओं को खंगाल रहा है.

अजमेर से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है. अजमेर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता बाबूलाल को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम द्वारा की गई. मामला अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि अभियंता बाबूलाल ने एक फर्म को पहले दिए गए वर्क ऑर्डर की एवज में 2 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी. शिकायतकर्ता परिवार को लगातार भुगतान और कार्य से जुड़े मामलों में परेशान किया जा रहा था. रिश्वत की मांग पूरी नहीं करने पर अड़चनें खड़ी करने की चेतावनी भी दी गई थी. परेशान होकर परिवार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया और पूरी शिकायत दर्ज कराई. ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन किया, जिसमें 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई. इसके बाद जाल बिछाया गया और तय योजना के अनुसार 50 हजार रुपये की पहली किस्त देते समय अभियंता को पकड़ लिया गया.

कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके पर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आरोपी को हिरासत में ले लिया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. यह कार्रवाई एक बार फिर साबित करती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियां सतर्क हैं और शिकायत मिलने पर तुरंत कदम उठा रही हैं.

