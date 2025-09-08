Ajmer News: अजमेर के झाड़ोल में टूटा सागर तालाब, आधी रात गांवों में मचा हड़कंप

Ajmer News: अजमेर जिले के अरांई क्षेत्र के झाड़ोल गांव में सागर तालाब की पाल टूटने से हड़कंप मच गया. भारी बारिश के कारण तालाब की पाल कमजोर होने से पानी का रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया. सूचना मिलते ही प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई शुरू की. एसडीएम नीतू मीणा, तहसीलदार हिम्मत सिंह, बीडीओ शिवदान सिंह, सहायक बीडीओ दौलत सिंह और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. सरपंच राजबाला सकलेचा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने भी प्रशासन का पूरा साथ दिया.

रातभर चली कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और प्रशासन की संयुक्त मेहनत से तालाब की पाल को बांधा गया. लगभग मध्यरात्रि तक तालाब के पानी की निकासी को नियंत्रित करने में सफलता मिली, जिसके बाद प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. इस कार्य में पुलिस कर्मी, पटवारी, गिरदावर, ग्राम सेवक और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया. ग्रामीणों की एकजुटता और प्रशासन की तत्परता ने संभावित बड़े नुकसान को टाल दिया.

यह घटना भारी बारिश के कारण तालाबों और जलाशयों की कमजोर स्थिति को उजागर करती है. सरपंच राजबाला सकलेचा ने बताया कि तालाब की मरम्मत के लिए पहले भी प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन अब इसकी स्थायी मरम्मत की जरूरत है. एसडीएम नीतू मीणा ने आश्वासन दिया कि तालाब की मरम्मत के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे. इस घटना ने ग्रामीणों और प्रशासन के बीच समन्वय की मिसाल पेश की, जिससे गांव को बड़ी क्षति से बचाया जा सका.

