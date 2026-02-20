अजमेर में NSG कमांडो दूल्हे की मिसाल, 11 लाख का टीका लौटाया, दहेज प्रथा के खिलाफ दिया बड़ा संदेश

Ajmer NSG Commando Groom: राजस्थान के अजमेर में एक कमांडो दूल्हे ने दहेज के खिलाफ मिसाल पेश की है. दूल्हे ने मिसाल पेश करते हुए 11 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि समाज को दहेज मुक्त बनाने के उद्देश्य से ससुराल पक्ष को वापस कर दी.
Ajmer NSG Commando Groom: राजस्थान के अजमेर में एक कमांडो दूल्हे ने दहेज के खिलाफ मिसाल पेश की है. देश प्रदेश के साथ ही उपखंड क्षेत्र में शादियों में ‘टीका’ प्रथा (दहेज) के खिलाफ एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है. इस कड़ी में उपखंड क्षेत्र के पिचोलिया गांव में दूल्हे ने मिसाल पेश करते हुए 11 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि समाज को दहेज मुक्त बनाने के उद्देश्य से ससुराल पक्ष को वापस कर दी.
पिचोलिया प्रशासक प्रतिनिधि नाहरसिंह राठौड़ के मुताबिक पिचोलिया निवासी विक्रमसिंह मेड़तिया (राठौड़) की पुत्री पूजा कंवर की बारात जहाजपुर के धुंवाला से समधी मोहनसिंह राणावत बीती शाम को दूल्हे शंभुसिंह राणावत व बारातियों के साथ पिचोलिया लेकर पहुंचे.
प्रशासक प्रतिनिधि नाहरसिंह राठौड़ ने बताया कि विवाह की वैवाहिक रस्मों के दौरान वधु पक्ष की ओर से धुंवाला, जहाजपुर निवासी दूल्हे शंभुसिंह राणावत जो कि एनएसजी में कमांडो हैं, उनको नारियल व 11 लाख रुपये की राशि टिके के तौर पर सगुन स्वरूप भेंट की गई. उक्त 11 लाख रुपये की राशि में से दूल्हे शंभुसिंह राणावत ने 1 रुपया व नारियल सगुन के तौर पर अपने पास रखते हुए ससुराल से प्राप्त 11 लाख रुपये ससुराल पक्ष को लौटा दिए.
दूल्हे शंभुसिंह राणावत के मुताबिक उन्हें पढ़ी-लिखी पत्नी चाहिए न कि दहेज... शंभुसिंह राणावत ने 11 लाख रुपये का टीका लेने से इंकार करते हुए कहा कि उनके फैसले का उद्देश्य समाज में व्याप्त दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों (टीका प्रथा) को खत्म करना और बेटियों के प्रति मान सम्मान को बढ़ावा देना है.
कमांडो दूल्हे शंभुसिंह राणावत के इस कदम से दुल्हन के पिता विक्रमसिंह मेड़तिया भावुक हो गए. दूल्हे की इस पुनीत पहल की राजपूत समाज समेत पिचोलिया प्रशासक अनोप कंवर, प्रशासक प्रतिनिधि नाहरसिंह राठौड़, तत्कालीन पंचायत समिति सदस्य बीरसिंह राठौड़, पूर्व पंचायत समिति सदस्य ओमसिंह राठौड़ के अलावा पिचोलिया व आसपास के ग्रामीणों के द्वारा प्रशंसा की जा रही है.
