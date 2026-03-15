NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ पहुंचे ब्यावर, छात्र संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत

Beawar News: भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ बुधवार को जयपुर से बिलाड़ा में आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाते समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ब्यावर पहुंचे. उनके ब्यावर आगमन पर छात्र संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया.

शहर में जगह-जगह तोरण द्वार लगाए गए और ढोल-नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया. रास के नेमाराम मेहरा के नेतृत्व में हीना होटल पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं मेघवाल समाज के लोगों ने भी उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया. इसके बाद छात्र नेता शैलेंद्र सांखला के नेतृत्व में यादव ट्रांसपोर्ट कंपनी परिसर में ढोल-नगाड़ों के साथ विनोद जाखड़ का जबरदस्त स्वागत किया गया.

कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला

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इस अवसर पर कांग्रेस नेता शैलेश शर्मा राम यादव अशोक रांका ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ को अशोक स्तंभ का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया. स्वागत कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में युवाओं ने उपस्थित होकर संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई.

कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक रांका, शैलेंद्र सांखला, राम यादव, राजेंद्र तुनगरिया, अजय स्वामी, शैतान सिंह काठात राजवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस एवं छात्र संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे.

कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा

इस दौरान अपने संबोधन में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन युवाओं की आवाज है और संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा.

उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हुए कांग्रेस पार्टी को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे छात्र हितों की रक्षा और संगठन की मजबूती के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहें.

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विनोद जाखड़ का माल्यार्पण कर स्वागत किया और संगठन को मजबूत करने का संकल्प भी व्यक्त किया. कार्यक्रम के दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला.

Reporter- Ramawatar Isran

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