Ajmer News: राजस्थानके अजमेर जिले में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. किशनगढ़ में हरिद्वार में पिता की अस्थियां विसर्जन कर पुष्कर लौट रहा परिवार बांदरसिंदरी पुलिया के पास भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया. चलते ट्रेलर से उनकी तूफान गाड़ी टकरा गई. इसमें एक की मौके पर मौत हो गई.
हादसा इतना भयावह था कि पाली के शिवाजी नगर निवासी 45 वर्षीय रामलाल ब्राह्मण की मौके पर ही मौत हो गई. गाड़ी में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को राजकीय वाई.एन. अस्पताल लाया गया. वहीं, दो घायलों की हालत नाजुक होने पर उन्हें अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रैफर किया गया है.
मृतक के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया है. बांदरसिंदरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए और मामले की जांच शुरू कर दी है.
ब्यावर में भारी बारिश से भेरू खेड़ा गाँव का संपर्क टूटा, आम जन- जीवन प्रभावित
Beawar News: ब्यावर में हुई भारी बारिश के कारण जवाजा के भेरू खेड़ा गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है. मुख्य सड़क मार्ग पर दो फीट तक पानी भर जाने से गांव वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं गांव का प्रमुख दूध का कारोबार भी ठप हो गया है.
जवाजा से भेरू खेड़ा गांव की ओर जाने वाला यह मुख्य रास्ता नेशनल हाईवे-58 से जुड़ता है. लेकिन बारिश के कारण यह एकमात्र रास्ता पूरी तरह से पानी में डूब गया है. सड़क पर दो फीट तक पानी बहने से ग्रामीणों का आना-जाना मुश्किल हो गया है. कई बार बाइक सवार फिसलकर गिर चुके हैं, जिससे उनके घायल होने का खतरा बढ़ गया है. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण यह समस्या हर साल पैदा होती है.
भेरू खेड़ा गांव की आबादी करीब एक हज़ार है और यहां के लगभग हर घर में दूध का उत्पादन होता है. यह ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य साधन है. लेकिन सड़क पर पानी भरने से दूध का परिवहन पूरी तरह से रुक गया है, जिससे ग्रामीणों को रोज़ाना हज़ारों का नुकसान हो रहा है. उनका पूरा कारोबार इस खराब रास्ते के कारण प्रभावित हो रहा है.
