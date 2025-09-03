Zee Rajasthan
हरिद्वार में पिता की अस्थियां विसर्जन कर पुष्कर लौट रहा था परिवार, ट्रेलर में भिड़ गई कार, एक की मौत

Ajmer News: राजस्थानके अजमेर जिले में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. किशनगढ़ में हरिद्वार में पिता की अस्थियां विसर्जन कर पुष्कर लौट रहा परिवार बांदरसिंदरी पुलिया के पास भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया. चलते ट्रेलर से उनकी तूफान गाड़ी टकरा गई. इसमें एक की मौके पर मौत हो गई.

Published: Sep 03, 2025, 11:11 AM IST

हरिद्वार में पिता की अस्थियां विसर्जन कर पुष्कर लौट रहा था परिवार, ट्रेलर में भिड़ गई कार, एक की मौत

Ajmer News: किशनगढ़ में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. हरिद्वार में पिता की अस्थियां विसर्जन कर पुष्कर लौट रहा परिवार बांदरसिंदरी पुलिया के पास भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया. चलते ट्रेलर से उनकी तूफान गाड़ी टकरा गई.

हादसा इतना भयावह था कि पाली के शिवाजी नगर निवासी 45 वर्षीय रामलाल ब्राह्मण की मौके पर ही मौत हो गई. गाड़ी में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को राजकीय वाई.एन. अस्पताल लाया गया. वहीं, दो घायलों की हालत नाजुक होने पर उन्हें अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रैफर किया गया है.


मृतक के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया है. बांदरसिंदरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए और मामले की जांच शुरू कर दी है.

