अजमेर में यहां घूम रहे पैंथर, बकरियों के गर्दन पर दांत के निशान

Ajmer News : राजस्थान के अजमेर के इस इलाके में पैंथर घूम रहे हैं, जानवरों पर हुए हमले इसकी गवाही दे रहे हैं और स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है.
Ajmer News : अजमेर के ब्यावर के चांग गांव के लगेता का बाड़िया में विगत कई दिनों से लगातार पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है. बीती रात को पैंथर ने लगेता का बाडिया निवासी अमरी पत्नी गणपत सिंह के घर में बने बाड़े में बंधी बकरियों और भेडों पर हमला कर दिया.
पैंथर के हमले में बाड़े में बंधी चार बकरियों को अपना शिकार बना लिया. जबकि दो भेडों को जख्मी कर दिया. घटना की जानकारी अमरी को सुबह बाडे़ पर जाने पर लगी. जिसके बाद अमरी ने घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी.
लगेता का बाडिया में लगातार पैंथर के मूवमेंट के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया. वन नाका अधिकारियों को मौके पर पैंथर के पगमार्क मिले है, साथ ही बकरियों की गर्दन पर भी पैंथर के दांत के निशान मिले है, जिससे क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट की पुष्टि की गई है.
पीड़ित अमरी ने पैंथर के हमले से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की विभाग के अधिकारियों से मांग की है. पैंथर की क्षेत्र में लगातार दस्तक के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र में पिंजरा लगाकर पैंथर को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है.
वहीं वन विभाग और चिकित्सकों की टीम ने मौके पर ही पंचनामा बनाया. इस दौरान महावीर सिंह, ओम प्रकाश सिंह, अर्जुन सिंह, पदम सिंह, सरपंच चांग गीता देवी, इंदिरा, नेनू सिंह आदि मौजूद रहे.
