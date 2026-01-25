Zee Rajasthan
पुष्कर बाईपास पर ढाबे में चाय पी रहे लोगों पर जानलेवा हमला, दो गंभीर घायल

Ajmer News: अजमेर जिले में पुष्कर बाईपास स्थित एक ढाबे पर शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चाय पी रहे लोगों पर 30 से 40 अज्ञात हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Abhijeet dave
Published: Jan 25, 2026, 05:52 PM IST | Updated: Jan 25, 2026, 05:52 PM IST

पुष्कर बाईपास पर ढाबे में चाय पी रहे लोगों पर जानलेवा हमला, दो गंभीर घायल

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर बाईपास स्थित एक ढाबे पर शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चाय पी रहे लोगों पर 30 से 40 अज्ञात हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया. धारदार हथियारों, सरियों और लाठी-डंडों से किए गए इस हमले में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जेएलएन अस्पताल लाया गया.

घायलों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी ग्रामीण डॉ. दीपक कुमार, सदर कोतवाली थानाधिकारी अनिल देव सहित पुष्कर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों से घटना की जानकारी ली. गंभीर रूप से घायल लूणाराम जारोड़ा का जेएलएन अस्पताल में उपचार जारी है.

घायल कैलाश जारोड़ा ने बताया कि वह लूणाराम जारोड़ा और अन्य साथियों के साथ पुष्कर बाईपास स्थित महादेव ढाबे पर चाय पी रहे थे. इसी दौरान 5-6 गाड़ियों में सवार होकर 30-40 लोग मौके पर पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया. हमलावरों ने लूणाराम के सिर और चेहरे पर गंभीर वार किए, जिससे वह लहूलुहान हो गया.

पीठ पर भी गहरे चोट के निशान हैं. हमला करने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल कैलाश ने हमले के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि लूणाराम जारोड़ा वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पेड़ों के संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते हैं.

शनिवार को करकेड़ी क्षेत्र में अवैध आरा मशीन की सूचना पर वन विभाग, पुलिस और पटवारी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक खेजड़ी के कटे हुए पेड़ जब्त किए और आरा मशीन को सीज किया था. इसके बाद वे सभी पुष्कर बाईपास पहुंचे थे. कैलाश का आरोप है कि इसी कार्रवाई से नाराज आरा मशीन संचालक द्वारा यह हमला करवाया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हमलावरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAjmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

