अजमेर में मेगा शो, PM मोदी देंगे 23,500 करोड़ की सौगात, होगी सरकारी नौकरियों की बरसात!

PM Modi Ajmer Visit: अजमेर 28 फरवरी शनिवार को एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली से राजस्थान को 23,500 करोड़ रुपये की विकास सौगात देंगे. साथ ही हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे. इस मेगा कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और किशनगढ़ से अजमेर तक कड़े इंतजाम किए गए हैं.

प्रधानमंत्री का आगमन किशनगढ़ एयरपोर्ट पर होगा, जहां उनका विशेष विमान बोइंग 707 लैंड करेगा. एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) ने संभाल ली है. सभी एंट्री पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और बिना अधिकृत पास किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है. एयरपोर्ट रोड और आसपास के क्षेत्रों में भी सुरक्षा जांच सख्त रहेगी.

एयरपोर्ट पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग के बजाय सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से सीधे अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली पहुंचेंगे. कार्यक्रम स्थल पर करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. करीब 2 लाख लोगों की संभावित भीड़ को देखते हुए सभा स्थल को अलग-अलग सेक्टरों में बांटा गया है. इसी मंच से HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी. इस अभियान के तहत 14 वर्ष की आयु की सभी लड़कियों को टीका लगाया जाएगा. कार्यक्रम से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रशासक और स्वास्थ्य मंत्री NIC के माध्यम से वर्चुअली जुड़ेंगे.

भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए शहर में कई ट्रैफिक डायवर्जन किए गए हैं. अजमेर एसपी वंदिता राणा और कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि जयपुर-अजमेर हाईवे और कायड़ जाने वाले मार्गों पर विशेष पार्किंग व्यवस्था की गई है. आम लोगों की सुविधा के लिए विस्तृत रूट मैप भी जारी किया जाएगा.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 फरवरी को कायड़ विश्राम स्थली पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की थी. उनके साथ जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पेयजल, चिकित्सा और बिजली व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए.

