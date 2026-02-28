Zee Rajasthan
PM मोदी आज अजमेर में करेंगे सौगातों की बारिश, स्वास्थ्य से लेकर नौकरियों की आएगी बहार!

PM Narendra Modi Ajmer Visit: प्रधानमंत्री अजमेर दौरे पर 9 से 14 साल की बालिकाओं के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे. साथ ही 16,686 करोड़ रुपये की 43 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे तथा 21,863 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे. राजस्थान में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है.
 

PM मोदी आज अजमेर में करेंगे सौगातों की बारिश, स्वास्थ्य से लेकर नौकरियों की आएगी बहार!

PM Narendra Modi Ajmer Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार 28 फरवरी को राजस्थान के अजमेर दौरे पर रहेंगे. इस अवसर पर वे 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को एचपीवी टीके की खुराक देकर राज्य में एचपीवी टीकाकरण अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे. यह अभियान सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और किशोरियों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहेंगे.

एचपीवी टीकाकरण का उद्देश्य किशोरियों का प्रारंभिक अवस्था में ही टीकाकरण कर उन्हें सर्वाइकल कैंसर से बचाना, महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुदृढ़ करना है.

प्रधानमंत्री इस दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार की कुल 16 हजार 686 करोड़ रुपये लागत की 43 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे तथा जनसभा को संबोधित करेंगे. इनमें लगभग 8 हजार 554 करोड़ रुपये की 34 परियोजनाएं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों शहरी विकास, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण, ऊर्जा, जल संसाधन और उद्योगसे संबंधित हैं.

इन परियोजनाओं का होगा शिलान्यास

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी करीब 8 हजार 132 करोड़ रुपये की 9 परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण होगा, जिनमें 2 का शिलान्यास और 7 का लोकार्पण शामिल है. प्रधानमंत्री 4 हजार 516 करोड़ रुपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को भी समर्पित करेंगे. इनमें बांदीकुई से जयपुर तक 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (लगभग 1,207 करोड़ रुपये), दिल्ली-वडोदरा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज 14 सेक्शन में एनएच-76 जंक्शन से एनएच-12 पर उम्मेदपुरा गांव तक 8 लेन कैरिजवे तथा प्रदेशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के कार्य शामिल हैं.

जयपुर में सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप होते हुए मालपुरा गेट तक 286 करोड़ रुपये से अधिक की एलीवेटेड रोड, जोधपुर में महामंदिर से अखल्या चौराहे तक 1,243 करोड़ रुपये की 4 लेन एलीवेटेड रोड और बारां जिले में 322 करोड़ रुपये की मालबमोरी-मांगरोल-बारां राज्य राजमार्ग का शिलान्यास भी किया जाएगा.

स्वच्छ पेयजल के क्षेत्र में नोनेरा वृहद पेयजल परियोजना के 1,021 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 4 पैकेज तथा परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना के 2,247 करोड़ रुपये के 5 पैकेजों की आधारशिला रखी जाएगी. इसके साथ ही 3,616 करोड़ रुपये की पारेषण प्रणाली का लोकार्पण और 220 केवी के पांच तथा 400 केवी के दो ग्रिड सब-स्टेशन का शिलान्यास किया जाएगा.

इसके अलावा प्रधानमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में चयनित 21 हजार 863 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे.

