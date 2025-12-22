ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स पर PM मोदी की चादर, किरेन रिजिजू रहे मौजूद

Ajmer News: विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें उर्स के पवित्र मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में अकीदत और आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है. इस मुबारक मौके पर आज भारत सरकार ओर से मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए गए.

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री की ओर से यह चादर पेश की. इस दौरान उनके साथ केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत भी विशेष रूप से मौजूद रहे.

चादर पेश करने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गरीब नवाज की बारगाह में देश की खुशहाली, तरक्की और अमन-चैन की दुआ मांगी. उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि दरगाह में आना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है, यहां देश और दुनिया के कोने-कोने से लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता.

दरगाह के महफिल खाने में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने देश की एकता और अखंडता पर कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि हिंदुस्तान एक है और हम सब एकजुट हैं. भारत देश को कोई तोड़ नहीं सकता.

उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो, उसे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है. दुनिया के कई अन्य देशों में नागरिकों को ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है.

दरगाह का कायाकल्प और विकास

केंद्रीय मंत्री ने दरगाह क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों को लेकर भी अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दरगाह के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जल्द ही यहां मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा.

प्रबंधन रिजिजू ने कहा कि दरगाह प्रबंधन में पहले की तुलना में काफी सुधार आया है. इसे और बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय के अधिकारी मैनेजमेंट कमेटी के साथ चर्चा करेंगे. राज्य सरकार से समन्वय कर जायरीन की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी लगातार बातचीत जारी है, ताकि यहां आने वाले लोगों को बेहतर अनुभव मिल सके.

प्रधानमंत्री के विजन को दोहराते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ''विकसित राष्ट्र'' बनाने का लक्ष्य रखा है. ख्वाजा साहब के दरबार से भी यही पैगाम जाता है कि हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं.