23,500 करोड़ की सौगातों को गिफ्ट करने अजमेर आ रहे हैं पीएम मोदी, 21 हजार युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र, होने वाली है बल्ले-बल्ले!

PM Modi to Visit Ajmer: अजमेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर के दौरे पर आएंगे. इस दौरान वे राजस्थान को 23,500 करोड़ रुपये के बड़े विकास कार्यों की सौगात देंगे. कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. साथ ही 'रोजगार उत्सव' के तहत 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे.



सभा स्थल और कार्यक्रम

कार्यक्रम कायड़ विश्राम स्थली पर आयोजित होगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, “यह कार्यक्रम विकसित राजस्थान के संकल्प को नई ऊर्जा देगा.” सभा में 2 से 3 लाख लोगों के आने की संभावना है, इसलिए प्रशासन ने दो बड़े डोम तैयार करने का फैसला लिया है.



प्रशासन की तैयारियां तेज

जिला प्रशासन ने पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. पार्किंग, पेयजल, सफाई, बिजली व्यवस्था और हेलीपैड की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी अजमेर के साथ पुष्कर भी जा सकते हैं. जिला कलेक्टर लोक बंधु ने कहा कि सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद की जा रही हैं.

युवा कांग्रेस का विरोध

दूसरी तरफ, अजमेर युवा कांग्रेस ने पीएम के दौरे के खिलाफ विरोध जताने का ऐलान किया है. जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार के नाम पर भ्रमित किया है. युवा कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करेगी. पहले के दौरेगौरतलब है कि अजमेर में पीएम मोदी की यह तीसरी सभा होगी. इससे पहले 6 अक्टूबर 2018, 31 मई 2023 और 6 अप्रैल 2024 को वे यहां आ चुके हैं.

