गैस कटर से तोड़ा ताला, ATM को बनाया निशाना, 27 लाख 66 हजार रुपये लूटकर फरार हुए शातिर, अब ख़ाक छान रही पुलिस

Rajasthan Crime News: भिवाड़ी के चोपानकी थाना क्षेत्र में चेडा चौक पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ में अज्ञात चोरों ने गैस कटर से ताला काटकर करीब 27 लाख 66 हजार रुपये की चोरी की. चार से पांच चोरों ने एटीएम की पैसे से भरी ट्रे लूटकर फरार हो गए. घटना ने इलाके में पुलिस गश्त पर सवाल उठाए.
Trending Photos
Rajasthan Crime News: राजस्थान के भिवाड़ी में चोपानकी थाना क्षेत्र के चेडा चौक पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के एटीएम बूथ में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है. अज्ञात चोरों ने एटीएम को तोड़कर करीब 27 लाख 66 हजार रुपये लूट लिए. इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
गैस कटर से तोड़ा ताला
पुलिस के अनुसार, 4 से 5 अज्ञात चोरों ने गैस कटर का उपयोग कर पहले एटीएम बूथ का ताला काटा. इसके बाद चोरों ने एटीएम मशीन में लगी पैसे से भरी ट्रे को निकाल लिया और फरार हो गए. वारदात की गंभीरता को देखते हुए मौके पर चोपानकी थाना पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम ने जांच शुरू की.
पुलिस गश्त पर उठे सवाल
चोपानकी के चेडा चौक जैसे व्यस्त इलाके में हुई इस चोरी ने स्थानीय पुलिस की गश्त और निगरानी व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं. इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने बेखौफ होकर गैस कटर का इस्तेमाल किया, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की कमी उजागर हुई.
जांच में जुटी पुलिस
चोपानकी थाना पुलिस और एफएसएल की टीमें घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी हैं. पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में छानबीन कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. प्रारंभिक जांच में चोरों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है.
स्थानीय लोगों में दहशत
इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. पीएनबी के एटीएम बूथ में हुई इस सनसनीखेज चोरी ने बैंकिंग सुरक्षा और पुलिस प्रशासन की सतर्कता पर गंभीर सवाल उठाए हैं. पुलिस ने जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा किया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड