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अजमेर में IPL सट्टा गिरोह का पर्दाफाश! 22 मोबाइल और लैपटॉप के साथ 3 बुकी गिरफ्तार

Ajmer Police News: अजमेर पुलिस ने आईपीएल मैचों पर चल रहे करोड़ों के सट्टा कारोबार का भंडाफोड़ किया है. बालाजी नगर में छापेमारी कर 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया. मौके से 22 मोबाइल, 2 लैपटॉप और करोड़ों के लेनदेन का हिसाब बरामद हुआ है. आरोपी रिमांड पर हैं और बड़े नेटवर्क की तलाश जारी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byKaushal Jain
Published: May 14, 2026, 10:57 AM|Updated: May 14, 2026, 10:57 AM
अजमेर में IPL सट्टा गिरोह का पर्दाफाश! 22 मोबाइल और लैपटॉप के साथ 3 बुकी गिरफ्तार
Image Credit: Ajmer Police News

Ajmer Police News: अजमेर में आईपीएल क्रिकेट मैचों पर चल रहे करोड़ों रुपये के अवैध सट्टा कारोबार का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. अजमेर पुलिस की कृष्णगंज थाना पुलिस और स्पेशल पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में तीन बुकीज को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो लैपटॉप, 22 महंगे मोबाइल फोन, चार्जर, वाई-फाई सेटअप बॉक्स, हिसाब-किताब की डायरी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं.

पूरे मामले का खुलासा करते हुए हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि अजमेर के बालाजी नगर क्षेत्र में आईपीएल मैचों पर बड़े स्तर पर सट्टा संचालित किया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालाजी नगर निवासी ललित कुमार बदलनी के घर पर छापा मारा.

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करोड़ों रुपये के लेनदेन से जुड़ी डायरी और कई पर्चियां भी मिली
छापेमारी के दौरान पुलिस को घर के एक कमरे में तीन लोग संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त मिले. तलाशी लेने पर मौके से दो लैपटॉप और 22 मोबाइल फोन बरामद किए गए. इसके अलावा करोड़ों रुपये के लेनदेन से जुड़ी डायरी और कई पर्चियां भी मिली हैं, जिनमें हिसाब-किताब दर्ज था. पुलिस के अनुसार आरोपी मोबाइल और इंटरनेट के जरिए प्रदेश के कई जिलों में फैले नेटवर्क से जुड़कर आईपीएल मैचों पर सट्टा खिलवा रहे थे.

ऑनलाइन माध्यम से सट्टा कारोबार चला रहा था
पुलिस की शुरुआती जांच में लैपटॉप और मोबाइल फोन से करोड़ों रुपये के लेनदेन से संबंधित जानकारी सामने आई है. जांच एजेंसियां अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की तकनीकी पड़ताल कर रही हैं, ताकि पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके. पुलिस को आशंका है कि यह गिरोह लंबे समय से ऑनलाइन माध्यम से सट्टा कारोबार चला रहा था.

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जयपुर के गणेश विस्तार निवासी मुकेश मूलचंदानी, चांदपोल बाजार निवासी खालिद सिसोदिया और दावेद खान को गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया.

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस अवैध सट्टा कारोबार का नेटवर्क किन-किन जिलों तक फैला हुआ था और इसमें कितने लोग शामिल हैं. मामले में जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना भी जताई जा रही है. आईपीएल सीजन के दौरान बढ़ते ऑनलाइन सट्टे को देखते हुए पुलिस लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रही है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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