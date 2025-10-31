Zee Rajasthan
अजमेर में गौ तस्करी का पर्दाफाश, ट्रक से 30 गोवंश बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

Ajmer News: अजमेर जिले में गौ रक्षकों की सजकता और प्रतिबंध के बावजूद गोवंश को वाहनों में बेरहमी से ठूंस कर कत्लखाने ले जाने की घटनाओं में निरंतर इजाफा होता जा रहा है.

Published: Oct 31, 2025, 06:32 PM IST | Updated: Oct 31, 2025, 06:32 PM IST

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले में गौ रक्षकों की सजकता और प्रतिबंध के बावजूद गोवंश को वाहनों में बेरहमी से ठूंस कर कत्लखाने ले जाने की घटनाओं में निरंतर इजाफा होता जा रहा है. नसीराबाद क्षेत्र में एक सप्ताह में दूसरी घटना घटित हुई है. इसी के चलते गुरुवार की सुबह एक ट्रक कंटेनर को गौरक्षकों ने पकड़ लिया, जिसमें लगभग 30 गोवंश भरे हुए थे, जिनमें से तीन की दम घुटने से मौत हो चुकी थी.

नसीराबाद मुकेरी मोहल्ला निवासी घीसालाल पथरिया पुत्र नंदकिशोर ने सदर पुलिस थाना को रिपोर्ट दी कि न्यारा ग्राम पंचायत के काबरी चाट गांव में एक ट्रक कंटेनर दुर्घटनाग्रस्त खड़ा है. ट्रक कंटेनर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उसका दरवाजा खुलने से उसमें से लगभग 27 गोवंश निकलकर भाग गए और तीन मरे हुए हैं.

सूचना मिलते ही सदर पुलिस थाना एएसआई संजीव कुमार, कांस्टेबल जीवराज, मुकेश, लाल सिंह मौके पर पहुंच गए, जहां से उन्होंने ट्रक कंटेनर को जप्त कर लिया और ट्रक कंटेनर में गौवंश को बेरहमी से परिवहन करने वाले सालाहडी नूह हरियाणा निवासी शौकत अली एवं अशरफ को हिरासत में ले लिया. सदर पुलिस थाना ने मृत गोवंश का पोस्टमार्टम करवाकर गड्डा खुदवाकर जमीन में गड़वा दिया गया और पुलिस कार्रवाई आरंभ कर दी.

अजमेर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज अजमेर में भी यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया. पटेल मैदान पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ.

संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़, कलेक्टर लोक बंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा और शहर देहात भाजपा अध्यक्ष ने किया और हरी झंडी दिखाकर यूनिटी रन को रवाना किया. पटेल मैदान से बजरंगगढ़ और वैशाली नगर होते हुए यूनिटी मार्च रीजनल कॉलेज चौपाटी पर समाप्त हुई, जहां सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई. यूनिटी रन मे बड़ी संख्या मे युवाओं ने भाग लिया, जो विभिन्न क्षेत्रों से इस दौड़ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे.

