भीलवाड़ा में राजनीतिक रंजिश का खौफनाक चेहरा, कांग्रेस नेता पर फायरिंग और तलवारबाजी

Bhilwara Crime News: भीलवाड़ा शहर में राजनीतिक द्वेषता की आग ने एक बार फिर भयावह रूप धारण कर लिया है. शनिवार शाम को शहर के हृदयस्थल सरकारी दरवाजा क्षेत्र में पूर्व सरपंच एवं कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर बाइक सवार दो हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग के साथ-साथ तलवार से जानलेवा हमला बोल दिया. हमले की घटना इतनी दहशतनाक थी कि इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गंभीर रूप से जख्मी हरफूल को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज आईसीयू में चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन खतरे से बाहर हैं. घटनास्थल पर फैले खून के धब्बे और बिखरे सामान इस हमले की क्रूरता की गवाही दे रहे हैं.



सीसीटीवी फुटेज से खुलासा: भाजपा नेता के बेटों की पहचान

पुलिस ने इस सनसनीखेज हमले की जांच तेज कर दी है. कोतवाली थाना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर हमलावरों की शिनाख्त कर ली गई है. हमलावर निकले भाजपा नेता बालू आचार्य के दोनों पुत्र—गोपाल आचार्य और अक्षय आचार्य. BJP नेता बालू आचार्य को बालूलाल के नाम से जाना जाता है.



विवाद से हमले तक की साजिश

फुटेज में साफ दिख रहा है कि दोनों भाई मोटरसाइकिल पर सवार होकर हरफूल पर अचानक टूट पड़े. पुलिस ने मौके से एक तलवार और एक लाठी भी बरामद कर ली है. सीओ सिटी मनीष बड़गुर्जर और कोतवाली प्रभारी गजेंद्र सिंह नरूका के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है, जो आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. सूत्रों के अनुसार, दोनों भाई फरार हैं, लेकिन पुलिस उनके करीब पहुंच चुकी है. जल्द ही उनकी गिरफ्तारी संभव बताई जा रही है.

पुरानी रंजिश का बदला

यह हमला महज संयोग नहीं, बल्कि गहरी राजनीतिक और व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा है. गत दिनों हरफूल जाट और बालूलाल आचार्य के बीच एक छोटे-मोटे विवाद में मारपीट हो गई थी, जिसमें हरफूल ने बालूलाल पर हाथ साफ किया था. इसी अपमान का बदला लेने के लिए बालूलाल के बेटों ने सोची-समझी साजिश रची. स्थानीय राजनीति में दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा है, जो अब हिंसक रूप ले चुका है. कांग्रेस पक्ष ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए भाजपा पर विपक्षियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है. जिला कांग्रेस कमेटी ने घटना की कड़ी निंदा की है और पीड़ित नेता के परिवार के साथ खड़े होने का ऐलान किया है.



पुलिस कार्रवाई और भविष्य की आशंका

कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है. घेराबंदी और मुखबिरों की मदद से छापेमारी तेज हो गई है. डीआईजी भीलवाड़ा ने जांच को निष्पक्ष बनाने का भरोसा दिलाया है. हालांकि, घटना ने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक तनाव को और भड़का दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसी घटनाओं पर लगाम न लगी, तो भीलवाड़ा की शांतिपूर्ण राजनीति खतरे में पड़ सकती है. पीड़ित हरफूल के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, जबकि भाजपा ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है. फिलहाल, शहर में पुलिस अलर्ट पर है, और सभी प्रमुख चौराहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है.