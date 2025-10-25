पुष्कर मेले में छाई एक करोड़ की प्रेग्नेंट घोड़ी ‘नगीना’, अंबानी के घोड़ों के बेटे भी बने आकर्षण

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर में लगे अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी है एक करोड़ रुपए की प्रेग्नेंट घोड़ी 'नगीना', जो देशभर में मशहूर घोड़े दिलबाग की बच्ची है. नगीना पंजाब के बठिंडा से पुष्कर मेले में पहुंची है और फिलहाल 2 महीने की प्रेग्नेंट है. नगीना मारवाड़ी नस्ल की है और होम ब्रीड है.
Ajmer News: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में इन दिनों पशु आवक का सिलसिला लगातार जारी है. राजस्थान की यह धरा एक बार फिर ऊंट, घोड़े और गायों की रौनक से गूंज उठी है. मेले में पहुंचे अनगिनत पशुओं के बीच कुछ ऐसे भी हैं, जो अपनी खूबसूरती, नस्ल और लोकप्रियता के चलते चर्चा का केंद्र बने हुए हैं.
सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी है एक करोड़ रुपए की प्रेग्नेंट घोड़ी 'नगीना', जो देशभर में मशहूर घोड़े दिलबाग की बच्ची है. नगीना पंजाब के बठिंडा से पुष्कर मेले में पहुंची है और फिलहाल 2 महीने की प्रेग्नेंट है. नगीना मारवाड़ी नस्ल की है और होम ब्रीड है. इसके मालिक गोरा भाई बताते हैं कि वह 2010 से हर साल पुष्कर मेले में अपने घोड़े लेकर आते हैं. इस बार नगीना अपनी शानदार कद-काठी और सौम्य स्वभाव से सभी का ध्यान खींच रही है.
राजसी ठाठ-बाठ और आकर्षक चाल-ढाल के प्रतीक
वहीं, मेले में एक और खास आकर्षण बनकर पहुंचे हैं अंबानी के घोड़े आलम गुमान के दोनों बेटे - 'मेघनाथ' और 'शिव" इन्हें लेकर चित्तौड़गढ़ के पूर्व जिला प्रमुख भैरव सिंह चौहान पुष्कर पहुंचे हैं. मेघनाथ की उम्र करीब 3 साल और हाइट 65 इंच है, जबकि शिव लगभग 4 साल का है और उसकी भी ऊंचाई 65 इंच है. दोनों ही घोड़े राजसी ठाठ-बाठ और आकर्षक चाल-ढाल के प्रतीक हैं.
क्या कहना है पशु मालिकों का
भैरव सिंह चौहान बताते हैं कि वे इन घोड़ों को बिक्री के लिए नहीं, बल्कि शो के लिए लेकर आए हैं, ताकि देशी-विदेशी पर्यटक राजस्थान की घोड़ा परंपरा और मारवाड़ी नस्ल की शान से परिचित हो सकें. पुष्कर के रेतीले धोरों पर इन दिनों हजारों की भीड़ इन नायाब घोड़ों को निहारने उमड़ रही है. नगीना की खूबसूरती और आलम गुमान के बेटों की शाही चाल ने इस बार के मेले में नई जान डाल दी है. यह मेला न केवल व्यापार का, बल्कि राजस्थान की समृद्ध पशु संस्कृति और गौरव का प्रतीक बन चुका है.
