/Pushkar Accident: अचानक पलटी 18 पर्यटकों से भरी कैंपर गाड़ी, मची चीख-पुकार

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Pushkar Accident: पुष्कर में डेजर्ट सफारी के दौरान एक कैंपर गाड़ी पलटने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 18 पर्यटक घायल हो गए, जिन्हें जेएलएन अस्पताल में इलाज चल रहा है. हादसे की वजह ड्राइवर की लापरवाही, तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग सामने आई है.
Pushkar Accident: राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में डेजर्ट सफारी के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ. इस दौरान सफारी के लिए पर्यटकों को ले जा रही एक कैंपर गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलटी. इस खतरनाक हादसे में उदयपुर जिले के पलाना कलां गांव के रहने वाले 18 पर्यटक घायल हो गए.
18 घायलों को तुरंत अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनको इलाज चल रहा है. इस हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
एक ही गाड़ी में सवार थे 18 लोग
मिली जानकारी के अनुसार, ये हादसा सुबह 10 बजे करीब हुआ था. कहा जा रहा है कि कैंपर में क्षमता से ज्यादा लोग को बैठाए गए थे. हादसे के वक्त एक ही गाड़ी में 18 लोग सवार थे.
घायल लोगों का कहना है कि ड्राइवर ने ज्यादा कमाई करने के लिए सभी को एक साथ कैंपर में बैठा लिया. साथ ही चालक तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था. इस दौरान कई बार यात्रियों ने उसे धीरे चलने के लिए कहा लेकिन उसने नहीं सुना. वहीं, तेज रफ्तार कैंपर अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया.
दुर्घटना के बाद मची चीख-पुकार
इस हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया और दुर्घटना के बाद चीख-पुकार मच गई. वहीं, आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया. बताया जा रहा है कि कैंपर की क्षमता सिर्फ 6 लोगों की थी, लेकिन उसमें 18 लोगों को बैठाया गया था.
मामले की सूचना मिलने पर पुष्कर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस अब वाहन मालिकऔर फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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