पुष्कर की धरती-तल में बसे दिव्य अटमटेश्वर महादेव, शिव की अद्भुत लीला और प्राचीन इतिहास का अनोखा संगम

Atmateshwar Mahadev Pushkar: राजस्थान की पावन तीर्थनगरी पुष्कर, जहां ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है, वहीं उसके हृदय में एक और दिव्य रहस्य छिपा है: अटमटेश्वर महादेव मंदिर. यह अनोखा मंदिर स्वयं भगवान शिव की अद्भुत लीला और प्राचीन इतिहास का अनोखा संगम है. स्थानीय लोग इन्हें प्रेम से 'नगर सेठ' भी कहते हैं और मानते हैं कि पुष्कर की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती, जब तक नगर के रक्षक अटमटेश्वर महादेव के दर्शन न कर लिए जाएं.

10 फीट नीचे छिपा रहस्य

वराह घाट से कुछ ही दूरी पर स्थित, यह मंदिर जमीन की सतह से लगभग 10 फीट नीचे बना हुआ है. सीढ़ियों और घुमावदार मार्ग से नीचे उतरने पर, भक्तों में रहस्य और भक्ति दोनों का भाव जागृत होता है. गर्भग्रह में शिवलिंग के साथ माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी की मनोहर प्रतिमाएं भी विराजमान हैं.

जब शिव ने दिखाई 'कपाल लीला'

मंदिर से जुड़े पौराणिक प्रसंग अत्यंत रोचक हैं. पुजारी गुलाब गिरी महाराज बताते हैं कि सतयुग में जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचना हेतु यज्ञ किया, तब उन्होंने भूलवश शिव को आमंत्रित नहीं किया. क्रोधित होकर, विचित्र रूप धारण किए शिव वहां पहुंचे और अपना कपाल यज्ञ द्वार पर रख दिया. जब द्वारपालों ने कपाल हटाने की कोशिश की, तो वह उछलकर दूर गिरा और तुरंत हजारों कपालों में बदल गया. यज्ञ स्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

ब्रह्मा को ध्यान से ज्ञात हुआ कि यह शिव की लीला है. उन्होंने तुरंत चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ कर क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि आगे से हर यज्ञ में प्रथम आहूति भगवान शिव को ही दी जाएगी. ब्रह्मा के निवेदन पर, महादेव ने पुष्कर की रक्षा हेतु अटमटेश्वर स्वरूप में वहीं निवास करना स्वीकार किया.

सावन में भव्य नगर भ्रमण

सावन के पवित्र महीने में, यह प्राचीन मंदिर श्रद्धालुओं से भर उठता है. इस दौरान यहां विशेष पूजा, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का आयोजन होता है. जब अटमटेश्वर महादेव नगर भ्रमण पर निकलते हैं, तो पुष्करवासी पुष्पवर्षा कर उनका भव्य स्वागत करते हैं. इस आस्था, इतिहास और दिव्यता का अद्भुत संगम, अटमटेश्वर महादेव मंदिर आज भी पुष्कर की आध्यात्मिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये भी पढ़ें-