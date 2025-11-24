काशी-उज्जैन की टक्कर देगी पुष्कर! ब्रह्मलोक कॉरिडोर और सरोवर परिक्रमा मार्ग पर आया अपडेट

Ajmer News: पुष्कर को काशी और उज्जैन जैसे विश्वस्तरीय धार्मिक स्थलों की तर्ज पर विकसित करने के लिए ब्रह्मलोक कॉरिडोर और सरोवर परिक्रमा मार्ग विकास परियोजना पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई.
Ajmer News: तीर्थराज पुष्कर को काशी और उज्जैन जैसे विश्वस्तरीय धार्मिक स्थलों की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को आरटीडीसी होटल सरोवर में ब्रह्मलोक कॉरिडोर एवं सरोवर परिक्रमा मार्ग विकास परियोजना की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई.
बैठक में कैबिनेट मंत्री और पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, जिला कलेक्टर लोकबंधु, एडीए एवं नगर परिषद के अधिकारी सहित कई प्रशासनिक प्रतिनिधि मौजूद रहे. अधिकारियों ने परियोजना के प्रारंभिक खाके, परिक्रमा मार्ग विस्तार, आवश्यक सुविधाओं और प्रस्तावित कॉरिडोर की डिज़ाइन पर विस्तृत चर्चा की.
इस अवसर पर तीर्थ पुरोहित संघ, व्यापारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पूर्व पालिका अध्यक्षों और स्थानीय बुद्धिजीवियों ने भी अपने सुझाव रखे. कैबिनेट मंत्री रावत ने स्पष्ट किया कि कॉरिडोर निर्माण में किसी भवन या मकान को नुकसान नहीं होगा और प्रदेश सरकार पुष्कर के संपूर्ण विकास की मंशा से इस परियोजना को आगे बढ़ा रही है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट में की गई घोषणा पुष्कर वासियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करेगी. धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि सरकार पुष्कर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप को और भव्य बनाने के लिए संकल्पित है.
बैठक में प्राप्त सभी सुझावों के आधार पर विस्तृत प्रतिवेदन सरकार को भेजा जाएगा. जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि पुष्कर आने वाले पर्यटकों की संख्या पहले 50 लाख सालाना थी, जो अब एक करोड़ से भी अधिक हो गई है. इसी बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक डीपीआर तैयार की गई है, जिसे आगे जनता के सुझावों के आधार पर संशोधित करने की प्रक्रिया जारी रहेगी.
