पुष्कर मेला में ऊंटों ने दिखाया जलवा! नजारे देख विदेशी भी हुए दीवाने

Pushkar Camel Mela 2025: विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है. जहां एक ओर नए मेला मैदान में पशुओं की खरीद-फरोख्त ज़ोरों पर है, वहीं पुराने मेला मैदान में संस्कृति के रंग बिखर रहे हैं. रविवार को मेले में “रेगिस्तान के जहाज” यानी ऊंटों की श्रृंगार और नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसने देसी-विदेशी पर्यटकों का दिल जीत लिया.

पारंपरिक सौंदर्य और नृत्य

पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ऊंट श्रृंगार (गोरबंध) प्रतियोगिता में ऊंट पालकों ने अपने ऊंटों को रंग-बिरंगे गहनों, कपड़ों और पारंपरिक राजस्थानी आभूषणों से सजाकर प्रस्तुत किया. दूल्हा-दुल्हन की तरह सजे इन ऊंटों को देख पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए. पहले स्थान पर सीकर के मांगीलाल रहे, जबकि अशोक सिंह और गुमान सिंह क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. इसके बाद हुई ऊंट नृत्य प्रतियोगिता मेले का मुख्य आकर्षण रही. लम्बे कद-काठी वाले ऊंटों ने ढोल की थाप पर ज़बरदस्त करतब दिखाए. किसी ऊंट ने खाट पर चढ़कर नृत्य किया, तो कुछ ने दो पैरों पर खड़े होकर तालियां बटोरीं. इस प्रतियोगिता में झुंझुनू के नेकीराम ने पहला, सीकर के शीशपाल ने दूसरा और झुंझुनू के कपिल ने तीसरा स्थान हासिल किया.

विवाद और संरक्षण की चिंता

हालांकि, प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित होते ही कैमल सफारी संगठन ने निर्णय पर सवाल खड़े किए. संगठन अध्यक्ष नारायण सिंह रावत ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों पर गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाने और योग्य प्रतिभागियों के साथ न्याय न करने का आरोप लगाया. इससे भी बड़ी चिंता का विषय ऊंटों की घटती संख्या है. संगठन ने चिंता जताते हुए कहा कि यदि सरकार ने ऊंटपालकों को सहयोग नहीं दिया, तो राजस्थान की पहचान "रेगिस्तान के जहाज" को बचाना मुश्किल हो जाएगा. ऊंटपालकों ने सरकार से प्रोत्साहन, चिकित्सीय सुविधाएं और आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है, ताकि इस पारंपरिक विरासत को जीवित रखा जा सके.

