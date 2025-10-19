पुष्कर में छोटी दिवाली की धूम, पति की लंबी उम्र के लिए विदेशी महिलाओं ने किए 16 श्रृंगार

Pushkar, Ajmer News: धार्मिक नगरी पुष्कर में इस बार रूप चतुर्दशी का पर्व बेहद विशेष रहा. आदि- अनादि काल से भारतीय संस्कृति में रूप चतुर्दशी का विशेष महत्व माना जाता है. दिवाली से पहले आने वाली यह चतुर्दशी सुहागन चतुर्दशी के नाम से भी जानी जाती है. इस दिन महिलाएं विशेष रूप से अपने रूप और सौंदर्य को निखारने के लिए श्रृंगार करती हैं.

पुष्कर में भी इस अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सजने-संवरने की तैयारी की, तो वहीं विदेशी पर्यटक महिलाएं भी इस परंपरा को देखकर खुद को रोक नहीं सकीं. सात समंदर पार से आई पर्यटकों निकोल और सिलिंवगबा (जर्मनी और चेक रिपब्लिक) ने भी भारतीय संस्कृति में रूप चतुर्दशी का महत्व समझकर ब्यूटी पार्लर का रुख किया.

उन्होंने भारतीय परिधानों में सोलह श्रृंगार किया और भारतीय परंपरा का अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह पल हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगा. भारतीय संस्कृति से जुड़कर आत्मिक शांति का अनुभव हुआ. स्थानीय ब्यूटी आर्टिस्ट प्रतीक्षा शर्मा ने बताया कि भारतीय संस्कृति में श्रृंगार का बहुत गहरा महत्व है, और यह देखना गर्व की बात है कि विदेशी महिलाएं भी इस परंपरा को सम्मान के साथ अपनाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुष्कर के ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाश नाथ दाधीच ने बताया कि पुराणों में रूप चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहा गया है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, इसी दिन भगवान कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर राक्षस का वध कर 17,100 रानियों को मुक्त कराया था तब इन रानियों ने स्नान और श्रृंगार कर उत्सव मनाया था तभी से इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य की कामना के लिए श्रृंगार करती हैं.

उन्होंने बताया कि इस दिन यमराज के लिए दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है. वहीं, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिण दिशा में दीप जलाना शुभ माना गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pushkar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-