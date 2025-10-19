Zee Rajasthan
पुष्कर में छोटी दिवाली की धूम, पति की लंबी उम्र के लिए विदेशी महिलाओं ने किए 16 श्रृंगार

Ajmer News: रूप चतुर्दशी पर्व पर पुष्कर में सांस्कृतिक रंग चढ़ा, विदेशी पर्यटकों ने भी अपनाई भारतीय परंपरा धार्मिक नगरी पुष्कर में इस वर्ष रूप चतुर्दशी का पर्व अत्यंत विशेष और सांस्कृतिक उत्साह से भरा रहा.   

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Abhijeet dave
Published: Oct 19, 2025, 03:28 PM IST | Updated: Oct 19, 2025, 03:28 PM IST

Pushkar, Ajmer News: धार्मिक नगरी पुष्कर में इस बार रूप चतुर्दशी का पर्व बेहद विशेष रहा. आदि- अनादि काल से भारतीय संस्कृति में रूप चतुर्दशी का विशेष महत्व माना जाता है. दिवाली से पहले आने वाली यह चतुर्दशी सुहागन चतुर्दशी के नाम से भी जानी जाती है. इस दिन महिलाएं विशेष रूप से अपने रूप और सौंदर्य को निखारने के लिए श्रृंगार करती हैं.

पुष्कर में भी इस अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सजने-संवरने की तैयारी की, तो वहीं विदेशी पर्यटक महिलाएं भी इस परंपरा को देखकर खुद को रोक नहीं सकीं. सात समंदर पार से आई पर्यटकों निकोल और सिलिंवगबा (जर्मनी और चेक रिपब्लिक) ने भी भारतीय संस्कृति में रूप चतुर्दशी का महत्व समझकर ब्यूटी पार्लर का रुख किया.

उन्होंने भारतीय परिधानों में सोलह श्रृंगार किया और भारतीय परंपरा का अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह पल हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगा. भारतीय संस्कृति से जुड़कर आत्मिक शांति का अनुभव हुआ. स्थानीय ब्यूटी आर्टिस्ट प्रतीक्षा शर्मा ने बताया कि भारतीय संस्कृति में श्रृंगार का बहुत गहरा महत्व है, और यह देखना गर्व की बात है कि विदेशी महिलाएं भी इस परंपरा को सम्मान के साथ अपनाती हैं.

पुष्कर के ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाश नाथ दाधीच ने बताया कि पुराणों में रूप चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहा गया है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, इसी दिन भगवान कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर राक्षस का वध कर 17,100 रानियों को मुक्त कराया था तब इन रानियों ने स्नान और श्रृंगार कर उत्सव मनाया था तभी से इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य की कामना के लिए श्रृंगार करती हैं.

उन्होंने बताया कि इस दिन यमराज के लिए दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है. वहीं, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिण दिशा में दीप जलाना शुभ माना गया है.

