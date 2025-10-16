4 बार दी परीक्षा, नहीं मानी हार, अब बनी RAS की सेकंड टॉपर! पढ़िए अंकिता पाराशर की प्रेरक कहानी

Ankita Parashar Success Story: RAS परीक्षा 2023 का फाइनल परिणाम जारी होते ही पुष्कर में खुशी की लहर दौड़ गई है. यहां की होनहार बेटी अंकिता पाराशर ने पूरे राजस्थान में दूसरा स्थान (Rank 2) हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे अजमेर संभाग और पुष्कर का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है.
Ankita Parashar Success Story: राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा 2023 का फाइनल परिणाम जारी होते ही पुष्कर में खुशी की लहर दौड़ गई है. यहां की होनहार बेटी अंकिता पाराशर ने पूरे राजस्थान में दूसरा स्थान (Rank 2) हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे अजमेर संभाग और पुष्कर का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है.
अंकिता की इस शानदार उपलब्धि ने उनके परिवार और क्षेत्र में जश्न का माहौल बना दिया है. पिता का सपना पूरा कर उन्होंने यह साबित किया है कि मेहनत और संकल्प के आगे मुश्किलें भी झुक जाती हैं.
पिता के सपने को बनाया जीवन का लक्ष्य
अंकिता के पिता स्वर्गीय सत्यनारायण पाराशर, जो राजकीय चिकित्सा सेवा में कार्यरत थे, हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटी एक दिन प्रशासनिक अधिकारी बने. पिता के निधन के बाद भी अंकिता ने उनके सपने को अपना जीवन उद्देश्य बना लिया. उन्होंने कहा था कि पापा का सपना मेरा रास्ता बनेगा और आज उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यह सपना साकार कर दिखाया.
चार बार का संघर्ष, चौथे प्रयास में मिली सफलता
अंकिता पाराशर ने इस सफलता के लिए लगातार चार प्रयास किए. तीसरे प्रयास में उनका चयन आरएएस एलाइड सर्विस में हुआ था, जिसके बाद वे जयपुर जिले के दूदू में बीडीओ (Block Development Officer) के पद पर कार्यरत रहीं. इसके बावजूद उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और चौथे प्रयास में RAS 2023 में दूसरा स्थान हासिल कर ऐतिहासिक सफलता दर्ज की.
शिक्षिका मां और चिकित्सक भाई का साथ
अंकिता की माता मंजू पाराशर पुष्कर के राजकीय विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं. वहीं, उनके भाई विकास पाराशर पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय में सेवा दे रहे हैं. अंकिता ने अपने करियर की शुरुआत एक सेकंड ग्रेड अध्यापिका के रूप में की थी. शिक्षा और सेवा के अनुभव ने उन्हें सिखाया कि सच्चा नेतृत्व समर्पण और परिश्रम से ही संभव होता है.
RAS परीक्षा 2023 के आंकड़े
राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (RAS 2023) का परिणाम बुधवार को RPSC द्वारा जारी किया गया. 14 अक्टूबर को साक्षात्कार का अंतिम चरण समाप्त हुआ था. RAS प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए कुल 6,96,969 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि 4,57,927 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया. परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था, और 20 अक्टूबर 2023 को प्रारंभिक परिणाम जारी किए गए थे. इस परिणाम के तहत 19,355 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया था.
