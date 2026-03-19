पुष्कर में अवैध गैस भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 512 घरेलू सिलेंडर जब्त, सब-डीलर पर केस दर्ज

Ajmer News: पुष्कर में अवैध गैस भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ जिला रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 512 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए. देर रात हुई इस छापेमारी में एजेंसी के पास वैध लाइसेंस और रिकॉर्ड नहीं मिले, जिसके बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. विभाग ने आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है.
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Ajmer News: तीर्थनगरी पुष्कर में अवैध गैस भंडारण और संभावित कालाबाजारी के खिलाफ जिला रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 512 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं. बुधवार देर रात हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया.
यह कार्रवाई जिला रसद अधिकारी मोनिका जाखड़ और नीरज जैन के नेतृत्व में की गई. टीम ने एक साथ देवनगर रोड स्थित पुष्कर गैस एजेंसी के कार्यालय और बागोलाई क्षेत्र में बने गोदाम पर छापा मारा. जांच के दौरान कार्यालय से 64 और गोदाम से 448 सिलेंडर बरामद किए गए.
नियमों से अधिक भंडारण का मामला
जांच में सामने आया कि एजेंसी संचालक स्वयं को इंदरा और पेवर गैस का सब-डीलर बता रहा था, लेकिन नियमों के अनुसार वह 100 किलो से अधिक सिलेंडर का भंडारण नहीं कर सकता था. इसके बावजूद बड़ी मात्रा में सिलेंडर जमा पाए गए, जो स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है.
दस्तावेजों में मिली अनियमितताएं
जिला रसद अधिकारियों के अनुसार संचालक के पास 100 से अधिक सिलेंडरों के भंडारण के लिए कोई वैध लाइसेंस या पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे. इसके अलावा उपभोक्ताओं को सिलेंडर वितरण और खाली सिलेंडर वापस लेने से संबंधित भी कोई स्पष्ट रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया जा सका.
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई
दस्तावेजों में अनियमितताएं मिलने के बाद रसद विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए सभी 512 सिलेंडर जब्त कर लिए. बाद में इन सिलेंडरों को अन्य अधिकृत गैस एजेंसियों को सुपुर्द कर दिया गया.
शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई
अधिकारियों ने बताया कि पुष्कर क्षेत्र में लंबे समय से अवैध गैस भंडारण और कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही थीं. इन्हीं शिकायतों के सत्यापन के बाद यह सख्त कार्रवाई की गई.
आगे भी जारी रहेगी सख्ती
जिला रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. विभाग ने सभी गैस एजेंसियों को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है.
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