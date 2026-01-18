Mauni Amavasya 2026: पुष्कर में बावन घाटों पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने किया पितरों का तर्पण

Mauni Amavasya 2026: तीर्थराज पुष्कर में आज माघ मास की मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर आस्था और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला. रविवार के दुर्लभ संयोग ने इस दिन के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया, जिसके चलते अलसुबह से ही पवित्र सरोवर के बावन घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. 'हर-हर गंगे' और 'जय श्री राम' के जयघोष के बीच भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई.

मौन व्रत और अक्षय पुण्य

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है. पंडित दिलीप शास्त्री के अनुसार, शास्त्रों में इस दिन का विशेष उल्लेख मिलता है और माना जाता है कि इसी दिन से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था.

पंडित कैलाश दाधीच ने बताया कि महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम ने भी इस दिन मौन व्रत रखा था, जिसके पुण्य प्रताप से वे अजेय और बलशाली बने. इस दिन पुष्कर तीर्थ में जप, तप, हवन और कालसर्प दोष निवारण पूजन का विशेष विधान है.

पितरों के प्रति कृतज्ञता और पिंडदान

पुष्कर सरोवर के मुख्य गऊ घाट, ब्रह्म घाट, वराह घाट और राम घाट पर तर्पण करने वालों की लंबी कतारें देखी गईं.

पिंडदान का विशेष फल

श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों की आत्मशांति के लिए विधिवत पिंडदान और तर्पण किया. विशेष रूप से वे लोग जिन्हें अपने पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं थी, उन्होंने भी अमावस्या के इस पावन अवसर पर तर्पण कर पितृ दोष से मुक्ति की कामना की. स्नान के पश्चात श्रद्धालुओं ने ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को यथाशक्ति अनाज, वस्त्र और दक्षिणा का दान देकर परिवार की सुख-समृद्धि का आशीर्वाद लिया.

मेले जैसा माहौल और सुरक्षा व्यवस्था

तीर्थनगरी के बाजारों में भी आज सुबह से ही मेले जैसा माहौल नजर आया. राजस्थान के विभिन्न जिलों सहित देशभर से आए श्रद्धालुओं के कारण गलियां खचाखच भरी रहीं. प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. गोताखोरों की टीम तैनात रही और महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं की गईं.

मौनी अमावस्या पर पुष्कर में उमड़ी यह भीड़ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और पितरों के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा का जीवंत प्रमाण है.

