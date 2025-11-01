ढोल-नगाड़ों पर थिरके घोड़े! Pushkar Mela में अश्व नृत्य ने लूटी महफिल

Pushkar Mela 2025: तीर्थराज पुष्कर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 अपने दूसरे दिन पूरे शबाब पर रहा, जहाँ परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम दिखा. इस दौरान विदेशी पर्यटकों का उत्साह मेले की शान बना रहा.

कबड्डी में भारतीय टीम की शानदार जीत

शनिवार को मेला मैदान में स्थानीय युवाओं और विदेशी मेहमानों के बीच कबड्डी प्रतियोगिता का रोमांचक मुकाबला आयोजित हुआ. दोनों टीमों के 12-12 खिलाड़ियों ने जोश और ऊर्जा का अद्भुत प्रदर्शन किया. खेल के अंत में भारतीय टीम ने विदेशी टीम को 25-17 के अंतर से पराजित कर शानदार जीत दर्ज की. खेल समाप्त होने के बाद विजेता और प्रतिभागी विदेशी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया. विदेशी पर्यटकों ने इस अनुभव को भारत की संस्कृति, लोक कला और परंपराओं का जीवंत उत्सव बताया, और कहा कि वे फिर से भारत आने का मन बनाकर जा रहे हैं.

ढोल-नगाड़ों पर सजे-धजे घोड़ों का नृत्य

खेल प्रतियोगिता के बाद अश्व नृत्य प्रदर्शन कार्यक्रम दिन का मुख्य आकर्षण बना. तपती धूप और उड़ती धूल के बीच भी विदेशी पर्यटक मैदान में डटे रहे और इस पारंपरिक प्रदर्शन का भरपूर आनंद लिया. ढोल-नगाड़ों की थाप पर सजे-धजे घोड़ों ने ठुमके लगाए और विभिन्न जिलों से आए घुड़सवारों ने अपने घोड़ों को ताल पर ऐसा नचाया कि पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

सर्वश्रेष्ठ नृत्य प्रस्तुत करने वाले घुड़सवारों को प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. आयोजकों का कहना है कि पुष्कर की धरती एक बार फिर भारत की सांस्कृतिक पहचान का जीवंत प्रतीक बन गई है.

