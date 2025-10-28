Pushkar Mela 2025: ब्रह्मा मंदिर में श्रद्धालुओं और तीर्थ पुरोहितों के साथ दुर्व्यवहार, मेले के बहिष्कार की दी चेतावनी

Pushkar Mela 2025: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले के बीच ब्रह्मा मंदिर में श्रद्धालुओं और स्थानीय तीर्थ पुरोहितों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आने से माहौल गर्मा गया है. मंदिर की सुरक्षा में तैनात आरएसी जवानों और विभागीय कर्मचारियों पर तीर्थ पुरोहितों ने अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है.

बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में तीर्थ पुरोहितों को दर्शन करवाने से रोका गया और श्रद्धालुओं को माइक पर अपमानजनक शब्दों में डांटा गया.

इस घटना के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने एकजुट होकर तीर्थ पुरोहित संघ कार्यालय का कार्य बहिष्कार किया और उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांग की गई है कि दोषी पुलिसकर्मियों और मंदिर कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

श्री तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी पुष्कर मेले का बहिष्कार किया जाएगा. उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर ने कहा कि मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन गंभीर है.

स्थानीय पुलिस और मंदिर प्रशासन के साथ बैठक कर समाधान निकाला जाएगा. साथ ही, श्रद्धालुओं को माइक से दिए जाने वाले संदेश को शालीन भाषा में रिकॉर्ड करवाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गलतफहमी या अभद्रता की स्थिति उत्पन्न न हो.

पुष्कर मेला 2025 की शुरुआत वैसे तो 22 अक्टूबर से हो गई थी लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में होगा, जो 5 नवंबर तक चलेगा. पुष्कर मेला विश्व का सबसे बड़ा ऊंट और पशुधन उत्सव है, जो अक्टूबर-नवंबर में एक सप्ताह तक चलता है. इसमें मटका फोड़, मूंछ प्रतियोगिताएं और क्रिकेट मैच होते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-