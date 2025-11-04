Zee Rajasthan
पुष्कर मेला 2025: मटका रेस, कुश्ती दंगल और विदेशी मेहमानों ने जमाया रंग

Rajasthan News: पुष्कर मेले में मटका रेस और म्यूजिकल चेयर रेस ने देसी-विदेशी पर्यटकों को रोमांचित किया. मटका रेस में फ्रांस की कंडितन ने तीसरा स्थान पाया. मेले में पहली बार आयोजित कुश्ती दंगल में 125 पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें 'पुष्कर केसरी' खिताब दिए जाएंगे.

Published: Nov 04, 2025, 05:27 PM IST

Pushkar Mela 2025: अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला अब पूरी तरह से अपने शबाब पर है. जहां एक ओर तीर्थराज पुष्कर में धार्मिक आयोजनों का सिलसिला जारी है, वहीं मेला मैदान में आयोजित पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं ने देशी-विदेशी पर्यटकों को रोमांचित कर दिया है.

आज मेला मैदान में आयोजित हुई मटका रेस और म्यूजिकल चेयर रेस ने मेले के उत्साह को चरम पर पहुंचा दिया.

मटका रेस में विदेशी बालाओं का उत्साह
उत्साह का माहौल: राजस्थानी परिधान में सजी महिलाओं और विदेशी बालाओं ने सिर पर मटका रखकर दौड़ लगाई, तो दर्शकों ने तालियों से उनका भरपूर हौसला बढ़ाया.

परिणाम: प्रतियोगिता प्रभारी डॉ. कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि मटका रेस में 13 प्रतिभागियों (4 विदेशी और 9 देशी) ने हिस्सा लिया. बांदरसिंदरी की आचुकी जाट ने पहला, मोना ने दूसरा, और फ्रांस की कंडितन ने तीसरा स्थान हासिल किया.

म्यूजिकल चेयर रेस में भी 26 प्रतिभागियों (6 विदेशी और 20 देशी) ने देसी संगीत की धुनों पर अपनी फुर्ती दिखाई. इस प्रतियोगिता में मसूदा की अनीता कंवर ने पहला स्थान प्राप्त किया. अमेरिका की पर्यटक मेरी ने तीसरा स्थान पाया. विजेताओं को पर्यटन विभाग की ओर से सम्मानित किया गया.

पुष्कर मेले में पहली बार 'कुश्ती दंगल'
मेले के इतिहास में पहली बार कुश्ती का दंगल भी आयोजित हुआ, जिसमें देशभर से 125 पहलवानों ने भाग लिया. राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के संयोजक राजेंद्र सिंह बराड़ ने बताया कि "हर मेला, कुश्ती खेला" अभियान के तहत यह आयोजन किया गया है. शीर्ष पांच पहलवानों को "पुष्कर मेला केसरी" और "पुष्कर कुमारी" जैसे प्रतिष्ठित खिताबों से सम्मानित किया जाएगा.

भविष्य की योजना: बराड़ ने बताया कि अगले वर्ष पुष्कर में "राजस्थान केसरी" प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, ताकि नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिल सके. उन्होंने हाल ही में बहरीन में यूथ एशियन गेम्स में मेडल जीतकर मान बढ़ाने वाली राजस्थान की बेटियों का भी उल्लेख किया.

