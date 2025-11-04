Pushkar Mela: पुष्कर मेले में सुरों की शाम, रूपकुमार और सोनाली राठौड़ ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां, संगीत की लहरों पर झूमे दर्शक

Pushkar Fair: पुष्कर मेले की रंगीन शाम सोमवार को बॉलीवुड के सुरों से सराबोर हो गई, जब प्रसिद्ध पार्श्वगायक रूपकुमार राठौड़ और उनकी पत्नी सोनाली राठौड़ ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से मेला स्टेडियम को संगीत के जादू में डुबो दिया. दोनों कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गाने और गजलें पेश कर दर्शकों का दिल जीत लिया.
Pushkar Mela 2025: कार्यक्रम की शुरुआत सोनाली राठौड़ ने अपने सुरीले अंदाज में “यारा सुनी आंखों में जुगनू चमक उठे” गीत से की, वहीं रूपकुमार राठौड़ ने “ज़िंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों” गाकर माहौल को जोश से भर दिया. इसके बाद सोनाली ने “इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं” और रूपकुमार ने “संदेशे आते हैं”, “तुझमें रब दिखता है” जैसी लोकप्रिय प्रस्तुतियां देकर तालियों की गड़गड़ाहट लूटी.
दोनों ने साथ मिलकर “निगाहें मिलाने को जी चाहता है” कव्वाली से लेकर “लग जा गले कि फिर ये हसीं रात हो न हो” और “ए जाते हुए लम्हे ठहर जा ज़रा” जैसी क्लासिक गजलें गाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. राठौड़ दंपती की इस यादगार जुगलबंदी को सुनने के लिए मेला स्टेडियम में हजारों दर्शक मौजूद रहे.
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत अपनी धर्मपत्नी के साथ उपस्थित रहे, जबकि संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़, एसडीएम गुरुप्रसाद तंवर, नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा, पूर्व सभापति कमल पाठक, पर्यटन उपनिदेशक कृष्ण कुमार, भाजपा नेता अरुण वैष्णव और अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे.
रात बढ़ने के साथ ही संगीत प्रेमी दर्शक झूमते रहे, तालियों की गूंज से पूरा स्टेडियम गूंज उठा. पुष्कर मेले की यह बॉलीवुड नाइट दर्शकों के लिए यादगार बनी, जिसने आस्था और संस्कृति के इस पर्व में सुरों का नया रंग घोल दिया.
