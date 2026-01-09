Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दो भाइयों के लिए काल बना बजरी का ट्रक, चलती बाइक पर पलटने से बड़ा हादसा, तड़प-तड़पकर दोनों की दर्दनाक मौत

Ajmer Road Accident: पीसांगन थाना क्षेत्र के लेसवा गांव के पास पुष्कर रोड पर शुक्रवार रात एक भयानक सड़क हादसा हो गया. बजरी से लदा एक डंपर अचानक अनियंत्रित होकर चलती बाइक पर पलट गया, जिसमें सवार दो सगे भाई चपेट में आ गए.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Abhijeet dave
Published: Jan 09, 2026, 09:52 AM IST | Updated: Jan 09, 2026, 09:52 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के 65 लाख किसानों की इस महीने होने वाली है बल्ले-बल्ले, सीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त पर आ गया ताजा अपडेट!
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

राजस्थान के 65 लाख किसानों की इस महीने होने वाली है बल्ले-बल्ले, सीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त पर आ गया ताजा अपडेट!

जयपुर में ‘अपनी सेना को जानें’ प्रदर्शनी का शुभारंभ, CM भजनलाल शर्मा ने किया उद्घाटन, शहीद परिवारों को सम्मान
9 Photos
Rajasthan News

जयपुर में ‘अपनी सेना को जानें’ प्रदर्शनी का शुभारंभ, CM भजनलाल शर्मा ने किया उद्घाटन, शहीद परिवारों को सम्मान

घने कोहरे ने धीमी की राजस्थान की रफ्तार, डीग में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, 19 जिलों में अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट
8 Photos
Rajasthan weather update

घने कोहरे ने धीमी की राजस्थान की रफ्तार, डीग में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, 19 जिलों में अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Mangodi Ki Sabzi

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

दो भाइयों के लिए काल बना बजरी का ट्रक, चलती बाइक पर पलटने से बड़ा हादसा, तड़प-तड़पकर दोनों की दर्दनाक मौत

Ajmer Road Accident: पीसांगन थाना क्षेत्र के लेसवा गांव में शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. पुष्कर रोड़ पर बजरी से भरा एक डंपर चलती बाइक पर पलट गया, जिससे बाइक सवार दो सगे भाई इसकी चपेट में आ गए. हादसे में गोविंदगढ़ निवासी 25 वर्षीय अभिषेक सेन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका 22 वर्षीय भाई आशीष सेन गंभीर रूप से घायल हो गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिषेक सेन और उसका भाई आशीष सेन रोजाना की तरह पुष्कर में मेहनत-मजदूरी का काम कर बाइक से अपने गांव गोविंदगढ़ लौट रहे थे.

इसी दौरान गोविंदगढ़ की ओर से पुष्कर की तरफ जा रहा बजरी से भरा डंपर अचानक असंतुलित होकर उनकी बाइक पर पलट गया. डंपर के नीचे दबने से अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आशीष गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे स्थानीय अस्पताल भेजागया जहाँ इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस और पीसांगन थानाधिकारी सरोज चौधरी मय जाब्ता मौके पर पहुंची.

दोनों भाइयों को पुष्कर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल आशीष की हालत गंभीर होने पर उसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर रेफर कर दिया गया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई..घटना के बाद मौके पर परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. मृतक और घायल के पिता का नाम कैलाश सेन बताया गया है. दोनों भाई पुष्कर में राजमिस्त्री का कार्य करते थे. जानकारी के अनुसार बजरी से भरे डंपर का मालिक पुष्कर निवासी जय सांखला पुत्र हेमराज बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले कि जांच शुरू करते हुए हादसे के कारणों की पड़ताल में जुट गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news