/राहुल गांधी का राजस्थान दौरा क्यों है इतना खास ? 2028 का 'चुनावी प्लान' हो रहा तैयार

Rajasthan Politics : आज यानि की 1जून 2026 का दिन राजस्थान खासकर अजमेर और पुष्कर में राजनीतिक सरगर्मियां का दिन है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं तक में राहुल गांधी के दौरे को लेक भारी उत्साह है. राहुल गांधी का दौरा अजमेर में पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए एक बेहद अहम माना जा रहा है.

राहुल गांधी, कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में प्रदेश के आगामी राजनीतिक समीकरणों, जमीनी स्तर पर पार्टी की मजबूती और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगें. इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगें. राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को सीधे संबोधित करेंगे और उनमें नया जोश भरेंगे का काम करेंगे.

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राहुल गांधी के इस हाई-प्रोफाइल दौरे को देखते हुए अजमेर जिला प्रशासन और पुलिस महकमा भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए किशनगढ़ एयरपोर्ट, पुष्कर और अजमेर शहर के मुख्य मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात है. तैयार किया गया है. अधिकारियों द्वारा लगातार रूट मार्च और सुरक्षा निरीक्षण किया जा रहा है.

राहुल गांधी का ये दौरा राजनीतिक रुप से अहम माना जा रहा है. इसके केंद्र में आगामी सांगठनिक बदलाव और चुनावी रणनीतियां हैं. जुलाई 2020 से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को संभाल रहे गोविंद सिंह डोटासरा के भविष्य और नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच भी ये दौरा खास हो जाता है.

कांग्रेस नेतृत्व के सामने 2028 के विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर, पुष्कर में चल रहे राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के जरिए जिला अध्यक्षों और संगठन सृजन अभियान पर विशेष फोकस किया जा रहा है. ताकि जमीनी ढांचे को मजबूत कर नेतृत्व को आगे लाया जा सके.

कुल मिलाकर राहुल गांधी का आज का संबोधन राजस्थान कांग्रेस में यथास्थिति बनी रहेगी या फिर आगामी सांगठनिक पुनर्गठन और जवाबदेही के साथ एक नई टीम तैयार होगी ये बता देगा.