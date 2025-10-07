राजस्थान की इस प्रथा ने ली दो महिलाओं की जान, गाड़ी ने नीचे कुचला

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के सिविल लाइन थाना इलाके में सोमवार यानी 6 अक्टूबर की रात को ग्यारसिया समाज के दो पक्षों में आटा-साटा प्रथा में हुई शादी को लेकर लड़ाई हुई. ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष की दो महिलाओं की गाड़ियों से कुचलकर हत्या कर दी गई. इधर, आरोपियों ने लाठी सरियों से कई लोगों पर जानलेवा हमला किया गया.

इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया. वहीं, पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लिया और जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए.

पुलिस ने बताय कि मर्डर का यह मामला आटा-साटा प्रथा के तहत हुई शादियों को लेकर हुआ था. ये शादियां किशनगढ़ और अजमेर में रहने वाले बंजारा ग्यारसिया समाज में हुई थी. आटा-साटा शादी के बाद दोनों परिवारों में लड़ाई चल रही थी. ये लड़ाई एक-दूसरे की पत्नियों को नहीं भेजने पर हुई, जिससे विवाद ओर बढ़ गया.

वहीं, बीती रात को इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की दो महिलाओं को गाड़ियों के नीचे कुचलकर मार डाला गया. फिलहाल पुसिल मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है. साथ ही मृतक महिलाओं के घरवालों से समझाइश कर रही है.

मृतक महिलाओं के भतीजे ने बताया कि रात के समय किशनगढ़ के रहने वाले रिश्तेदार पुरानी लड़ाई को लेकर दो गाड़ियों में भरकर घर पर आए और आते ही गाड़ियों को इधर-उधर दौड़ना शुरू किया. वहीं, पिंकी और मीनाक्षी पर गाड़ी चढ़ाकर उनको मार डाला और काफी लोगों पर हमला किया. साथ ही वहां से फरार हो गए.

क्या है आटा-साटा प्रथा?

आटा-साटा वह प्रथा है, जिसमें लड़की की अदला बदली की जाती है. ये एक कुप्रथा है. जैसे मान लीजिए आटा-साटा कुप्रथा के चलते किसी लड़के की शादी किसी लड़की के साथ तय होती है तो लड़की की ओर से किसी लड़के की शादी होने वाले पति की बहन से कर दी जाती है. इसको अदला बदली या आटा-साटा कहते हैं.

