Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Beawar News: आग का गोला बना सांड, गली में दौड़ता रहा बेजुबान

Beawar News: राजस्थान के रायपुर थाना क्षेत्र के पिपलिया कलां गांव में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने एक बेजुबान सांड के शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इलाके में दहशत का माहौल बन गया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Abhijeet dave
Published: Jan 28, 2026, 08:18 PM IST | Updated: Jan 28, 2026, 08:18 PM IST

Trending Photos

Gold-silver Today Rate: सोना हुआ और सोणा, चांदी से लगाई लंबी छलांग, जानें आज का ताजा भाव
7 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

Gold-silver Today Rate: सोना हुआ और सोणा, चांदी से लगाई लंबी छलांग, जानें आज का ताजा भाव

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन! गैंती, तगारी और फावड़ों के साथ की नारेबाजी
9 Photos
rajasthan vidhan sabha budget session

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन! गैंती, तगारी और फावड़ों के साथ की नारेबाजी

राजस्थान में बारिश और ओलों के बीच कोहरे का अलर्ट, इस दिन फिर से बरस सकते हैं बादल!
7 Photos
rajasthan weather Update

राजस्थान में बारिश और ओलों के बीच कोहरे का अलर्ट, इस दिन फिर से बरस सकते हैं बादल!

जयपुर के लोगों को रेलवे देगा ये दो बड़ी सौगातें! सफर होगा आसान
7 Photos
Rajasthan project

जयपुर के लोगों को रेलवे देगा ये दो बड़ी सौगातें! सफर होगा आसान

Beawar News: आग का गोला बना सांड, गली में दौड़ता रहा बेजुबान

Beawar News: राजस्थान के रायपुर थाना क्षेत्र के पिपलिया कलां गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. अज्ञात असामाजिक तत्वों ने एक बेजुबान सांड के शरीर पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया. आग की लपटों में घिरा सांड दर्द से तड़पता हुआ गली में आग का गोला बनकर इधर-उधर दौड़ता रहा, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया.

जलता हुआ सांड भाग रहा
घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें सांड को जलती हालत में भागते हुए साफ देखा जा सकता है. सूचना मिलते ही गोसेवक मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गंभीर रूप से घायल सांड को तत्काल उपचार के लिए पशु चिकित्सकों के हवाले किया गया.

सीसीटीवी फुटेज
गोसेवकों का कहना है कि घटना वाले दिन ही पुलिस चौकी में इसकी सूचना दे दी गई थी. इस संबंध में रायपुर थाने के सीआई राजूराम सिरंवी ने बताया कि पुलिस द्वारा उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. हालांकि जिस दिशा से सांड को जलाकर छोड़ा गया, उस ओर आगे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होने के कारण फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग
पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद से क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है.

लोगों और गौ सेवकों का क्या कहना?
लोगों और गौ सेवकों का कहना है यह घटना किसी की करतूत है, जिसने जानबूझकर सांड पर पेट्रोल डाला और उसे आग लगा दी, जिसके बाद सांड जलता हुआ गांव में दौड़ पड़ा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Beawar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news