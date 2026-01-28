Beawar News: आग का गोला बना सांड, गली में दौड़ता रहा बेजुबान

Beawar News: राजस्थान के रायपुर थाना क्षेत्र के पिपलिया कलां गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. अज्ञात असामाजिक तत्वों ने एक बेजुबान सांड के शरीर पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया. आग की लपटों में घिरा सांड दर्द से तड़पता हुआ गली में आग का गोला बनकर इधर-उधर दौड़ता रहा, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया.

जलता हुआ सांड भाग रहा

घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें सांड को जलती हालत में भागते हुए साफ देखा जा सकता है. सूचना मिलते ही गोसेवक मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गंभीर रूप से घायल सांड को तत्काल उपचार के लिए पशु चिकित्सकों के हवाले किया गया.

सीसीटीवी फुटेज

गोसेवकों का कहना है कि घटना वाले दिन ही पुलिस चौकी में इसकी सूचना दे दी गई थी. इस संबंध में रायपुर थाने के सीआई राजूराम सिरंवी ने बताया कि पुलिस द्वारा उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. हालांकि जिस दिशा से सांड को जलाकर छोड़ा गया, उस ओर आगे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होने के कारण फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है.

आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग

पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद से क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है.

लोगों और गौ सेवकों का क्या कहना?

लोगों और गौ सेवकों का कहना है यह घटना किसी की करतूत है, जिसने जानबूझकर सांड पर पेट्रोल डाला और उसे आग लगा दी, जिसके बाद सांड जलता हुआ गांव में दौड़ पड़ा.

