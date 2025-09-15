Bhilwara News: भीलवाड़ा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश को बायोमेट्रिक ने किया नाकाम, पहचान छिपाकर परीक्षा देने पहुंचे शातिर को दबोचा

Rajasthan Constable Exam Scam: भीलवाड़ा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक फर्जी अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान पकड़ लिया. घटना सेमुमा स्कूल परीक्षा केंद्र पर घटी, जहां सुनील कुमार नामक व्यक्ति रोल नंबर 210043897 पर परीक्षा देने पहुंचा था. परीक्षा प्रक्रिया के दौरान बायोमेट्रिक जांच और फोटो मिलान में गड़बड़ी पकड़ी गई, जिसके बाद सुनील को तुरंत हिरासत में ले लिया गया. पूछताछ में पता चला कि वह असली अभ्यर्थी नहीं था और अपनी पहचान छिपाकर परीक्षा देने की कोशिश कर रहा था.

सुनील कुमार पहले भी कर चुका है फर्जीवाड़ा

यह मामला और भी गंभीर तब हो गया जब जांच में खुलासा हुआ कि सुनील कुमार पहले भी इसी तरह का फर्जीवाड़ा कर चुका है. वह वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आयोजित डी.एड. (D.El.Ed.) 2025 की परीक्षा में दीपक कुमार के नाम से परीक्षा दे चुका था. इस तरह के धोखाधड़ी से न केवल परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता प्रभावित होती है, बल्कि सच्चे अभ्यर्थियों के भविष्य पर भी सवाल खड़े होते हैं. भीलवाड़ा पुलिस के कोतवाल गजेंद्र नरूका ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुनील कुमार को डिटेन कर लिया और जीरो नंबर FIR दर्ज कराई.

राजस्थान पुलिस भर्ती बोर्ड की कांस्टेबल परीक्षा

मामले की गहराई से जांच के बाद पता चला कि सुनील मूल रूप से मथुरा गेट, भरतपुर का निवासी है. इसलिए, भीलवाड़ा पुलिस ने उसे जाब्ते के साथ भरतपुर रवाना कर दिया, जहां आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई होगी. यह घटना राजस्थान पुलिस भर्ती बोर्ड की कांस्टेबल परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाती है, जहां बायोमेट्रिक तकनीक ने एक बार फिर फर्जीवाड़े को नाकाम कर दिया.

पुलिस की अपील

पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी से दूर रहें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने न केवल स्थानीय स्तर पर हलचल मचा दी है, बल्कि पूरे राज्य में भर्ती परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा छेड़ दी है.

