/ब्यावर के खेत में जानवर घुसने के विवाद ने ली युवक की जान, चचेरे भाई पर हत्या का आरोप

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Rajasthan Crime: राजस्थान के ब्यावर में मसूदा थाना क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम शिवपुरी में खेत में जानवर घुसने को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. मामूली कहासुनी के बाद चचेरे भाई ने लाठी से हमला कर युवक की हत्या कर दी. घटना से गांव में सनसनी फैल गई. जानकारी के अनुसार, मृतक के खेत में जानवर घुसने की बात को लेकर मृतक और उसके बड़े पिताजी के पुत्र श्रवण के बीच विवाद हो गया.
कहासुनी में जानलेवा हमला
देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और श्रवण ने लाठी से हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से सिर से खून बहने लगा एवं वह घटना स्थल पर ही बेहोश हो गया. घायल की आरोपी ही अपनी मोटर साइकिल पर लेकर विजयनगर निजी चिकित्सालय पहुंचा और घायल का उपचार करवा कर उसे केलू चिकित्सालय में भर्ती कराया.
उप जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे परिजन
घटना की जानकारी परिजनों को मिलने पर परिजन घायल को लेकर उप जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही मसूदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मसूदा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया.
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही आरोपी को डिटेन कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया खेत में जानवर घुसने को लेकर हुए विवाद में हत्या की बात सामने आई है. मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही.
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