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ब्यावर के खेत में जानवर घुसने के विवाद ने ली युवक की जान, चचेरे भाई पर हत्या का आरोप

Rajasthan Crime: ब्यावर के मसूदा थाना क्षेत्र के शिवपुरी गांव में खेत में जानवर घुसने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, कहासुनी के दौरान चचेरे भाई ने लाठी से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे पहले निजी अस्पताल और फिर उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 12, 2026, 09:12 PM|Updated: Jul 12, 2026, 09:12 PM
ब्यावर के खेत में जानवर घुसने के विवाद ने ली युवक की जान, चचेरे भाई पर हत्या का आरोप
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के ब्यावर में मसूदा थाना क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम शिवपुरी में खेत में जानवर घुसने को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. मामूली कहासुनी के बाद चचेरे भाई ने लाठी से हमला कर युवक की हत्या कर दी. घटना से गांव में सनसनी फैल गई. जानकारी के अनुसार, मृतक के खेत में जानवर घुसने की बात को लेकर मृतक और उसके बड़े पिताजी के पुत्र श्रवण के बीच विवाद हो गया.

कहासुनी में जानलेवा हमला

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देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और श्रवण ने लाठी से हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से सिर से खून बहने लगा एवं वह घटना स्थल पर ही बेहोश हो गया. घायल की आरोपी ही अपनी मोटर साइकिल पर लेकर विजयनगर निजी चिकित्सालय पहुंचा और घायल का उपचार करवा कर उसे केलू चिकित्सालय में भर्ती कराया.

उप जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे परिजन

घटना की जानकारी परिजनों को मिलने पर परिजन घायल को लेकर उप जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही मसूदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मसूदा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही आरोपी को डिटेन कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया खेत में जानवर घुसने को लेकर हुए विवाद में हत्या की बात सामने आई है. मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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