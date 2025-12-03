Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan Crime File: 32 साल तक अजमेर पुलिस ने संभाल कर रखे थे सड़े हुए Condom, पढ़ें गंदगी से भरे बिस्तर की INSIDE STORY...

Ajmer Rape scandal: देश के सबसे शर्मनाक अजमेर 1992 ब्लैकमेल-रेप कांड में आखिरकार 32 साल बाद न्याय हुआ। विशेष अदालत ने नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन सहित 6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस केस में 100 से ज्यादा स्कूली लड़कियों को फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया गया और महीनों तक हैवानियत का शिकार बनाया गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ansh Raj
Published: Dec 03, 2025, 02:20 PM IST | Updated: Dec 03, 2025, 02:20 PM IST

Trending Photos

जोधपुर की वो VIP कॉलोनियां... जहां घर लेने के लिए तरसते हैं लोग! देखते हैं सपना
10 Photos
jodhpur news

जोधपुर की वो VIP कॉलोनियां... जहां घर लेने के लिए तरसते हैं लोग! देखते हैं सपना

MP से कुछ घंटों की दूरी पर राजस्थान के 4 शानदार किले, परफेक्ट विंटर डेस्टिनेशन
7 Photos
RAJASTHAN PLACE TO VISIT

MP से कुछ घंटों की दूरी पर राजस्थान के 4 शानदार किले, परफेक्ट विंटर डेस्टिनेशन

राजस्थान में 8 दिसंबर से बदलेगा मौसम, तेज शीतलहर से लोगों की छूटेगी धूजणी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 8 दिसंबर से बदलेगा मौसम, तेज शीतलहर से लोगों की छूटेगी धूजणी!

दिल्ली से बस कुछ दूर पर है ये ड्रीमी हिल स्टेशन, सर्दियों में लगता है मिनी कश्मीर!
8 Photos
RAJASTHAN PLACE TO VISIT

दिल्ली से बस कुछ दूर पर है ये ड्रीमी हिल स्टेशन, सर्दियों में लगता है मिनी कश्मीर!

Rajasthan Crime File: 32 साल तक अजमेर पुलिस ने संभाल कर रखे थे सड़े हुए Condom, पढ़ें गंदगी से भरे बिस्तर की INSIDE STORY...

Rajasthan Crime File: देश के सबसे शर्मनाक सेक्स स्कैंडल अजमेर 1992 मामले में 32 साल बाद आखिरकार न्याय हुआ. बुधवार को विशेष अदालत ने नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन सहित 6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. इस केस में 100 से ज्यादा स्कूली छात्राओं को ब्लैकमेल कर महीनों तक हैवानियत का शिकार बनाया गया था.

दरिंदों की निशानदेही पर मिले थे खौफनाक सबूत

आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में उन ठिकानों की निशानदेही की जहां सैकड़ों बार दरिंदगी हुई थी. पुलिस ने उन जगहों से बिस्तर, इस्तेमाल किए गए कंडोम, वीडियो कैसेट्स, कैमरे, कपड़े और अन्य सामान बरामद किया था. ये सबूत 32 साल तक सुरक्षित रखे गए, भले ही कंडोम और बिस्तर सड़कर बदबू मारने लगे थे.

32 साल, 12 अभियोजक बदले, 13 पीड़िताओं ने बयान पलटे

इस केस की पैरवी 2020 से कर रहे अभियोजन सहायक निदेशक विजय सिंह राठौड़ ने बताया कि 32 साल में 12 अभियोजक बदल गए. कुल 16 पीड़िताओं को गवाह बनाया गया था, लेकिन दबंग आरोपियों के डर और सामाजिक बदनामी के डर से 13 ने अदालत में बयान पलट दिए. फिर भी कोर्ट ने पुलिस केस डायरी और पुराने बयानों के आधार पर सजा सुनाई.

पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती: पीड़िताओं को ढूंढना और सबूत बचाना

पुलिस के लिए सबसे मुश्किल काम था – बिखरे परिवारों को ढूंढना. कई पीड़िताओं ने शहर तक बदल दिया था. समाज के तानों और जान का खतरा होने से ज्यादातर चुप रहीं. पुलिस ने सालों तक सबूतों को सील बंद रखा, भले ही गोदाम में बदबू फैलती रही. हर सबूत को अदालत में चार बार पेश किया गया.

अब भी 12 आरोपी फरार, कुछ की मौत

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कुल 18 आरोपियों में से 6 को सजा हुई है. 12 अभी भी फरार हैं, जिनमें मुख्य सरगना फारूक चिश्ती भी शामिल है. कुछ की मौत हो चुकी है. पीड़िताओं और उनके परिवारों ने 32 साल बाद मिले इस फैसले पर राहत की सांस ली है. 1992 का अजमेर कांड आज भी समाज को शर्मसार करता है, लेकिन पुलिस की जिद और सबूतों की हिफाजत ने आखिरकार न्याय दिलाया.

लत में बयान पलट दिए. फिर भी कोर्ट ने पुलिस केस डायरी और पुराने बयानों के आधार पर सजा सुनाई.

पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती: पीड़िताओं को ढूंढना और सबूत बचाना

पुलिस के लिए सबसे मुश्किल काम था – बिखरे परिवारों को ढूंढना. कई पीड़िताओं ने शहर तक बदल दिया था. समाज के तानों और जान का खतरा होने से ज्यादातर चुप रहीं. पुलिस ने सालों तक सबूतों को सील बंद रखा, भले ही गोदाम में बदबू फैलती रही. हर सबूत को अदालत में चार बार पेश किया गया.

अब भी 12 आरोपी फरार, कुछ की मौत

कुल 18 आरोपियों में से 6 को सजा हुई है. 12 अभी भी फरार हैं, जिनमें मुख्य सरगना फारूक चिश्ती भी शामिल है. कुछ की मौत हो चुकी है. पीड़िताओं और उनके परिवारों ने 32 साल बाद मिले इस फैसले पर राहत की सांस ली है. 1992 का अजमेर कांड आज भी समाज को शर्मसार करता है, लेकिन पुलिस की जिद और सबूतों की हिफाजत ने आखिरकार न्याय दिलाया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news